Semmelweis-szobrot avattak Szegeden

Az alkotást Farkas Pál szobrászművész készítette el. Az ünnepségen Lázár György, az ÁOK dékánja emlékeztetett: nemzetközi hírű orvosunk, aki éppen 200 éve született, nemcsak nőgyógyász, hanem sebész is volt. Beszédet mondott Jean-Marc Cavaillon, a párizsi Pasteur Intézet egykori igazgatója is, aki Semmelweist nemzetközi hősnek nevezte. Németh Gábor, a nőgyógyászati klinika tanszékvezetője pedig annak a szimbolikus jelentőségéről beszélt, hogy aki mostantól belép a klinikára, illetve az egészséges kisbabáikkal hazatérő családok annak a szobra előtt mennek el, aki a fertőtlenített orvosi kéz fontosságának felfedezésével visszaszorította a gyermekágyi láz miatti halálozások számát. A szoborállítás kezdeményezője, Bari Ferenc, az ÁOK prodékánja pedig az ünnepségen elárulta: Szeged után hamarosan Genfben, a WHO székházában is szobrot emelnek Semmelweis Ignácnak.