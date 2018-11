Semmi sem volt elég a társaságnak - A szerszámokért és a gépekért sem akart fizetni a Szeviép

Szeged és a Szeviép



A Szeviép konzorciumi tagként milliárdos megbízásokat kapott a Botka László vezette várostól, de a cég dolgozott önkormányzati tulajdonú társaságoknak is. Emlékezetes, hogy a tömegközlekedési nagyprojekt 9 milliárdos részét a Szeviép vitte, konzorciumban újították fel az 1-es villamos vonalát. A Szeviép a Ligetfürdő felújításán is dolgozott, ráadásul a vállalat székházát Botka László adta át, a mostani ügy két vádlottjával. A jelenlegi ügy vádiratában szerepel egy kölcsön, amit a Szeviép a Biztonsági Üzem Kft.-nek adott. Ez utóbbi társaság akkori ügyvezetője jelenleg a szegedi önkormányzati repülőtér igazgatója.

Tari Jenőt is megkárosította a Szeviép. Nyolc év után jutott hozzá a pénzéhez. Fotó: Karnok Csaba

A Szeviép-ügy



A Szeviép három korábbi vezetője azért áll bíróság előtt, mert a vád szerint ők felelősek a társaság fizetésképtelenné válásáért és a másfél milliárd forintos vagyonvesztésért – azaz csődbűntettel vádolják őket. Az ügyészség szerint a Szeviép leányvállalatainak és magánszemélyeknek, sőt más vállalkozásoknak is adott kölcsönökről ők hárman döntöttek. Ráadásul olyan vállalkozásoknak is hiteleztek, amelyek már komoly összeggel tartoztak. A cégnél egyébként kötelezően működő felügyelőbizottság tagjainak nem volt beleszólásuk a tranzakciókba. Volt olyan tag, aki a sajtóból értesült arról, hogy gondok vannak a vállalatnál. A vádban az is szerepel, hogy a kölcsönökről nem készültek előzetes pénzügyi elemzések, és még akkor is adtak hiteleket, amikor már egyértelmű volt, hogy bajban van a cég. Az ügyész korábban az ötéves középmértéket meghaladó börtönbüntetés kiszabását kérte.

– A Szeviép az utolsó időszakban egyértelműen arra ment rá, hogy a vállalkozásokat megkárosítsa és tönkretegye – mondta a Délmagyarországnak Tari Jenő. Ő egyébként szerencsésnek tartja magát, mert a cégének sikerült talpon maradnia a Szeviép csődje után.A férfinak szerszámüzlete van Szegeden. Nem építési vállalkozó, nem is alvállalkozó volt valamelyik beruházáson, hanem egy megkárosított, vagy ha úgy jobban tetszik, egy egyszerűen meglopott kereskedő.A módszer, ha lehet annak nevezni, nem volt túl bonyolult. A Szeviép elvitt tőle hárommillió forintnyi árut. Vittek aggregátorokat, szerszámokat, csak éppen fizetni felejtettek el. Ez még 2009-ben történt.– Akkor jöttem rá, hogy nem lesz pénz, amikor az egyik ügyvédjük elkezdett hívogatni telefonon, azzal, hogy nyugodjak meg, biztosan fizetni fognak. Persze jó ideig nem történt semmi – mondta Tari Jenő.Ő azért is szerencsésebb, mint sok más károsult, mert ugyan részletekben, de legalább kapott valamennyi pénzt. A Szeviéptől körülbelül a pénze fele jutott vissza hozzá, de a maradékot csupán nyolc évre rá, az állami kártalanításnak köszönhetően kapta vissza.– Nyolc év az nagyon nagy idő. Nem annak, aki túlélte, hanem azoknak, akiknek ez nem sikerült. És ők sajnos nagyon sokan vannak – tette hozzá a férfi.Tari Jenő azt is elmondta, hogy már harminc éve foglalkozik kereskedelemmel. Neki sem csak magánemberek, hanem kis- és nagyvállalkozások is az ügyfelei, de az alatt az idő alatt senki sem játszotta el azt vele, mint a szegedi vállalat. Szerinte a Szeviépnél 2008–2009-től biztosan tudták, hogy mit akarnak csinálni, „csak befelé húzni a pénzt", és megtéveszteni a hitelezőket.– Sokan kérdezik, hogy szerintem meg kell-e büntetni ezeket az embereket. Ez nem kérdés, mert aki a másiknak vagy egy másik ember vállalkozásának rosszat akar, az nem érdemel mást, mint büntetést – mondta a megkárosított üzlettulajdonos.