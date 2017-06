Semmire sem jó értesítőket dobált be a gáz- és áramszolgáltató

Vigh Károly: Kevésen múlt, hogy itthon talált a leolvasó. Fotó: Kuklis István

– Ilyen se füle, se farka értesítőt még életemben nem kaptam – panaszolta egyik petőfitelepi olvasónk, és mutatta a DÉMÁSZ és az Égáz-Dégáz közös leolvasói levelét. Nem volt otthon, de nem is tudta, hogy legközelebb mikor legyen, mert nem kapott új időpontjavaslatot és telefonszámot sem, amin érdeklődhet, egyeztethet. – Hiába írom ki a kapura a mérőóraállásokat, mint ahogy azt a szomszédasszonyom tette, amikor elutazott a hétvégére, most pont az a lényeg, hogy a havi diktálásaink után évente egyszer a szolgáltató szakembere is leolvassa és lefényképezze az órát – sorolja egy szuszra panaszát olvasónk, hozzátéve, hogy hiába lett nemzeti a szolgáltató, most valahogy nem akar működni az, ami korában ment, mint a karikacsapás.– A DL Leolvasó Kft. végzi a lakosságnál a mérők leolvasását, éves gyakorisággal – írta a DÉMÁSZ Kommunikációs Csoportja. Várható ideje a számlán fel van tüntetve, így a lakosok előre is tudhatják, mikor számíthatnak a szakember érkezésére. (Az utolsó gázszámlán 2017. 05. 12. – 2017. 05. 27. volt, ezzel persze nincs előrébb az ügyfél – a szerk.)

Ha a munkatárs senkit sem talál otthon, értesítőt hagy a második leolvasási kísérlet idejével, illetve telefonszámot az egyeztetésre. Ha a második találkozás is meghiúsul, a szolgáltató tértivevényes levélben keresi az ügyfelet. – A konkrét ügyben sajnálatos módon az értesítőt hiányosan töltötték ki, a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. kivizsgálja az esetet, és megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy a jövőben hasonló eset ne forduljon elő – írták, hozzátéve, a fogyasztónak nincs teendője, ismét keresni fogják.Így is történt, időközben az ominózus petőfitelepi utcába is megérkezett a leolvasó.– Egyetlen percen múlt, hogy itthon talált, már rajtam volt a bukósisak, és rúgtam volna be a motort – mondja Vigh Károly, akinél a múlt héten rögzítették az óraállásokat. Szomszédasszonya is nála hagyta a kulcsát, ott is sikerült pótolni az elmaradást.