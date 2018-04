Sertéspestis miatt kerülhet bajba a hazai húsipar

Szerbia, Japán, Tajvan, Szingapúr és Dél-Korea – később Belarusz és Dél-Afrika – is kitiltotta piacáról a magyar sertéshúst és -termékeket, miután Heves megyében egy vaddisznó tetemében kimutatták az afrikai sertéspestis vírusát. Bognár Lajos elmondta, keresni fogják az érintett vállalkozások támogatásának lehetőségeit az európai uniós jogszabályoknak megfelelően. Jelezte, a vizsgálat még tart, a vírus valószínűleg élelmiszer-hulladékkal kerülhetett a vaddisznók közé. Éder Tamás , a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnöke, egyben a szegedi Picket is tulajdonló Bonafarm Csoport vállalati kapcsolatok igazgatója elmondta, hogy Japán, Tajvan és Szerbia jelentős exportpartnernek számít. Ezek az országok a 2017-es 110 milliárd forint értékű magyar sertéshúsexportnak csaknem harmadát jelentették. Ő is úgy véli, rövid távon elkerülhetetlen az árcsökkenés, mivel közel 50 ezer tonna hús értékesítésére kell új csatornákat találniuk az érintett cégeknek. Addig átmenetileg túlkínálat jellemzi majd a piacot, amely az élő sertés és a tőkehús árára is kihatással lesz.