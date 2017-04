Sérült disznón ugrált a dühös vágóhídi munkás

A szerencsétlen állat lecsúszott az emelőről, ettől a munkás dühbe gurulhatott, így nekiállt rugdosni a nagy testű sertést. Ez sem volt elég, nemcsak megrugdosta, de ugrált is az állat testén. A hátborzongató jelenetet rögzítették, és feljelentést is tettek állatkínzás miatt a feldühödött dolgozó ellen. Hogy az eset valós, Deim Zoltán állategészségügyi igazságügyi szakértő megerősítette, a szakember véleménye is az, hogy a gyanúsított bánásmódja az állattal alkalmas volt arra, hogy a sertésnek maradandó károsodást, akár pusztulását okozza, amivel kimerítette az állatkínzás fogalmát. Az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányság állatkínzás gyanújával folytat nyomozást.