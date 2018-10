Sérült gyereket nevelni 24 órás szolgálat - Megemelték az ápolási díjat

Ágnes öltözteti 15 éves fiát, aki bár egyik kezét tudja használni, egyedül nem képes ellátni magát.

Fotó: Karnok Csaba

Múlt héten döntött arról a kormány, hogy 2019-től emelkedik a gyermekek után járó ápolási díj összege. Ezt Novák Katalin, a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár jelentette be. Elmondta, az önellátásra képtelen gyermeküket otthon ápoló szülőknek január 1-jétől bevezetik a gyermekek otthongondozási díját, a gyodot, amelynek összege 100 ezer forint lesz.

Andrea nem szégyelli fiát, viszi magával mindenhová, járnak fesztiválokra, és gyakran sétálnak a városban. Fotó: Karnok Csaba

– A mostani pénzünkből képtelenség volt kijönni. Soha nem szégyelltem a fiamat, de az tény: az életemet fel kellett tennem az ő ápolására. Sérült gyereket nevelni 24 órás szolgálat

Sulyok Andrea várandósságának nyolcadik hónapjában szembesült azzal: kisbabájának rendellenes a koponyaszerkezete. Így Martin születésekor már tudta, sérült gyermeket fog felnevelni. Kovács Martin már betöltötte a 18. életévét. Andrea születése óta otthon van vele, ellátja, gondozza, fürdeti, öltözteti, tisztába teszi a halmozottan sérült fiút. Korábban a vendéglátásban dolgozott, gyermeke születése óta esélye sincs elhelyezkedni. Martin után a fiú ötéves kora óta kap ápolási díjat.Kezdetben 20 ezer, később 33 ezer forint ápolási díjat kapott, amelyből viszont képtelenség megélni.Martin édesapja nem sokkal a gyerek születése után otthagyta őket, azóta sem foglalkozik velük. Andrea most már nem egyedül él, az ápolás gondjai mégis rá hárulnak. Ő is csatlakozott ahhoz a petícióhoz, amelyben többen kérték szolgálatuk elismerését és az ápolási díj emelését.A díjra 17 ezer család jogosult Magyarországon. Köztük az algyői Horváthék is. A 15 éves Horváth Gyuri 10 éves kora óta veszi igénybe az ápolási díjat édesanyja. Korábban ápolónőként, majd pár órában házi betegápolóként dolgozott, ám ahogy nőtt Gyuri, egyre több energiát vett igénybe az ellátása. Horváth György és felesége másfél éve döntött úgy, Ágnes csak a fiával foglalkozik. A kiemelt díj, 53 ezer 600 forint járt nekik, hiszen Gyuri nem tud járni és önmagát ellátni. – Nagyon örülünk, hogy változás történt ez ügyben. A férjem azért is váltott munkahelyet nemrégiben, hogy több pénzt tudjon hazahozni – magyarázta Horváthné Ágnes.Gyuri koraszülöttként agyvérzéssel született, középsúlyos értelmi fogyatékos, ám nagyon aktív kiskamasz. Bár végtagjai bénák, egyik kezét tudja használni, kerekesszékkel egyedül közlekedik. Házukat úgy alakították át, hogy boldoguljon a fiú. Ágnes próbálja önállóságra szoktatni fiát, de mint mondja, egy sérült gyermek nevelése egy életre szóló feladat.Novák Katalin lapunk kérdésére megerősítette: az önellátásra képtelen gyermekek után járó ápolási díjnak nincs korhatára, 18 évesnél idősebb gyermekek szüleinek is jár a díj a gondozásért. Sulyok Andrea is fogja kapni az emelt összeget Martin után, aki nemrég lett nagykorú.– fogalmazott az édesanya.Novák Katalintól azt is megtudtuk: az emelés folytatódik a következő években is. A cél az, hogy 2022-re – három lépésben – az ápolási díj mértéke elérje az akkori minimálbér összegét.