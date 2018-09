Sétány, gyalogos- és kerékpárhíd, kávézók, éttermek a parton - Eszék főutcája a Dráva

Az elmúlt hétvégén „bekékült" a horvátországi Eszék. A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata Bajnokok Ligája-meccset játszott az Eszék-Baranya megyei településen, és közel 400 szegedi szimpatizáns ismerkedett meg a várossal. A Szeged nyert (24–23) este a Zágráb ellen, így mindenki boldogan tért haza.A 110 ezres település főutcája a Dráva folyó. A jobb partján fekvő város élete ide koncentrálódik. És nemcsak erre az oldalra, hanem a bal partra is. Ezt megkönnyíti az a híd, amelyet csak gyalogosok és kerékpárosok használnak. Bizony Eszéken van ilyen, éppen ennek köszönhetően jó időben pezseg az élet, sétálnak, bringáznak, kutyát futtatnak az emberek, és mivel az említett bal oldalon nincsenek házak, ezt nyugalomban, jó levegőn tehetik. Futnak, sportolnak is ennek köszönhetően a helyiek.Az talán nem meglepő, hogy szabadnapon minden kávézó csordultig telt, a város itt találkozik, beszélget, családok jönnek össze, miközben a Dráva folyón zajlik az élet.A központban van az a kis kikötő is, amely vitorlásokkal és motorcsónakokkal telt meg.Pedig néhány évtizede Eszék romokban állt. A jugoszláv háború nyomai azonban nem teljesen múltak el, sok házon még most is megtalálhatók a lövésnyomok, jelezvén, hogy itt komoly harcok dúltak.De épül, szépül Horvátország legzöldebb városa. A régi óvárosban is komoly felújítások zajlanak, a több évszázados épületek egyre szebbek. Ez a kis gyöngyszem, amely leginkább Szentendrére hasonlít, közvetlenül az erőd mellett található. Kávézók, sörözők, éttermek itt is nagy számban fordulnak elő, itt már a nyugalom játssza a főszerepet.Visszatérve a Dráva-partra, mindkét oldala betonozott több kilométeren keresztül, és a kandelábereknek köszönhetőn kivilágított, igazi túraútvonal. A bal parton található a strand, egy nagy plázs, a nyári melegnek köszönhetően többen fürödtek is.Az árak szerencsére nem a horvát tengerpartot idézték, itt minden 20-30 százalékkal olcsóbb volt, és a csevapot is kiválóan készítik el, ahogy a helyi sört is, a kiváló Osjeckót, amely Horvátország legrégibb ilyen fajta nedűje.Egy biztos: minden szegedi kellemes élményekkel távozott Eszékről. Nyert a csapat, és Eszék is elvarázsolt mindenkit.