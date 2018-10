Sétával a rák ellen Szegeden - holnap 15 órakor indul a menet

A Csongrád Megyei Kormányhivatal is csatlakozik ahhoz a figyelemfelhívó szegedi sétához, amelyet a rák elleni küzdelem jegyében szervezett meg október 25-ére a Tamás Háza Alapítvány. A menet, amelyben több, rákbetegeket összefogó civil szervezet tagjai és szimpatizánsai is jelen lesznek, ma 15 órától a Széchenyi tér Takaréktár utcai elejéről indul és a Dóm térre tart, a résztvevők rózsaszín ruhadarab, illetve kitűző viselésével is kifejezik az ügy iránti elkötelezettségüket.