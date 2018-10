Shakespeare-klasszikus, új borítóba csomagolva - Csintalan szerelmi turpisság a Szentivánéji álom

Egy kockába zárt, széttárt lábú női test. Ez a Szentivánéji álom alapja, ami Horgas Péter díszletét illeti, hiszen azért a darab elkerülhetetlen része az erotika, ami ezúttal finom csomagolásban érkezett. Bizony, egy hatalmas doboz forog két és fél órán át, közben tündérek kergetőznek, táncolnak, énekelnek körülötte, szerelmek lángolnak fel, majd hunynak ki, s édes Puck, vagyis Poroszlay Kristóf körbekalauzolja a nézőket egy varázslatos világban, ahol épp ő okoz galibát – látszólag Oberon parancsára –, mikor a szerelmi varázst rossz athéni szemére szórja. A pajkos szellem és a tánckar teszi gördülékennyé a darabot, egyik jelenetet átvezetik a másikba, míg forog a hatalmas kocka. Poroszlay mozgása lenyűgöző. Nem evilági teremtményként lóg a díszletről, s ugrándozik, nem véletlenül éltette hangos éljenzés a bemutató végén. Elmaszkírozott arca lenyűgöző, ajkáról olyan természetességgel gördülnek le Arany János szavai, hogy talán csak Ágoston Katalinnak állnak jobban az 1800-as években lefordított sorok. Ő Hermiát alakítja, az ártatlan athéni lányt. Ragyog az arca, mikor szerelmére, Lysanderre néz, vagyis Rétfalvi Tamásra. Bűbájos páros, akárcsak Heléna és Demetrius kettőse, noha az ő esetükben civódásuk és egymás kerülgetése okoz örömöt a nézőnek.Nemcsak a látvány erős, hanem a színészek játéka is, lendületes az előadás. Mivel nemcsak a szerelem van a világon, hanem színház is, így a színházcsinálók jelenetei is ütősek, kidolgozottak. Halni tudni kell, tartja a mondás, s Kárász Zénó tud is, Zuboly szerepében. Az eltúlzás maximumának végső lendületével esett be a közönség közé, s kelt át a földszinti sorokon, halkan elnézést kérve, majd hangosabban jajveszékelve, míg végül a Zuboly által játszott Pyramust elérte a vég. Kisujjból hozta a figurát. A rendező, Horgas Ádám egyébként több szereplőre két feladatot bízott, így Rétfalvi Tamás Medveczky Balázs és Szegezdi Róbert is két szerepet alakított, mindannyian beálltak a színházcsinálók csapatába. Medveczky alakítása már odáig fajult, hogy egyesek a szemüket törölgették, olyannyira kacagtak, mikor beszökdelt esküvői ruhában, majd megszólalt cincogó hangon. S pont ez, a humor a rendezés harmadik erőssége. Se túl kevés, se túl sok, mindig épp annyi, hogy kellemesen kacagjon a néző, de azért a hasa ne fájduljon meg nagyon. Azonban a nevetés ellenére nem csak édi-bédi tündérmese ez, amit másnapra már elfelejtünk. Elgondolkodtat, elég csak Theseusra nézni, hogyan bánik Hippolytával, vagy belegondolni a tündérkirályné és Oberon ármánykodásába.Klappol minden. Lévén egy hármas menyegzővel végződik a mű, így adott az elvárás: legyen valami új, valami régi, valami kölcsönkapott és valami kék. Újnak tökéletesen megfelel a díszlet és Bujdosó Nóra világító jelmezei, s a hanghatások. Többször felcsendül egy tündérnyelven szóló, varázslatos dal, amelyet a rendező felesége, Botos Éva énekelt fel. Réginek a klasszikus Arany-fordítás felel meg. Kölcsönkapottnak feltételezhetjük magát a darabot, hiszen Shakespeare itt hagyta örökségnek. Menczel Andrea , a tündérkirályné ruhája pedig pont kék, s véletlenül épp ura, Oberon kontárkodása miatt alakulnak úgy a dolgok, ahogy. Részben.