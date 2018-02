Shakespeare juttatja célba a szerelmes üzeneteket Szegeden

Hatalmas Shakespeare-szobor várja a szerelmeseket a REÖK előtt. A Szegedi Szabadtéri Játékok tavalyi évadának talán leglátványosabb díszleteleme volt a Vízkereszt, vagy amit akartok hatalmas Shakespeare-feje, ami most pár napra a Reök-palota előtti térre költözött. A nagy angol drámaíró arcának monumentális mását bárki birtokba veheti: megmászhatja szakállát, fotózkodhat az orrán, vagy a fején üldögélhet.Idén nyáron a világ egyik legszebb szerelmes történetét, a Rómeó és Júliát láthatja a közönség a Dóm téren. Többek közt ez is az apropója annak, hogy a szerelmesek ünnepén a térre került a szobor. A 12 méter hosszú és 5 méter magas, fektetett Shakespeare-fej pluszfunkciót is kap. Szerdáig, azaz Valentin-napig bárki rátűzheti szerelmének szánt üzenetét, vagy ha egyedülálló, szerelmi ábrándjait, kívánságát. Ehhez segítségül szolgálnak majd a szobor felületére erősített, piros papírszívek.Aki pedig meg is örökíti az elkészült üzenetet, és beküldi azt a reokvalentin@gmail.com címre, megnyerheti a backstage-fotózással egybekötött páros jegyet a nyári Rómeó és Júlia-előadásra. A beérkezett levélkéket a Facebookon lehet majd lájkokkal támogatni, ahol a legötletesebb, legszebb, legszívhezszólóbb üzenet lesz a befutó.Hétfő délután, ahogy kikerült a térre, egyből birtokba vették a szegediek a látványosságot, fiatal párok nevetve írtak egymásnak szerelmes üzeneteket. Boróka és Lujzi apukájukkal mentek haza az iskolából és az óvodából, ők anyukájukat, Ivettet lepték meg egy szép üzenettel.