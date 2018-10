Show-t csinálnak a tudományból - szombaton nyílt nappal

Természettudományos tárgyakat tanító pedagógusoknak, illetve őket képző egyetemi, főiskolai oktatóknak szerveznek háromnapos szakmai programot az Agórában. A pénteken kezdődött Science on Stage Fesztiválon a tanárok bemutathatják egymásnak saját fejlesztésű, oktatást segítő eszközeiket, kicserélhetik a tanítással kapcsolatos tapasztalataikat.– A fiatalok érdeklődése aggasztó mértékben csökken a természettudományok iránt. A fesztivál célja, hogy olyan módszereket lássanak a pedagógusok, melyekkel javíthatják óráik minőségét, érdekessé tehetik tantárgyukat – mondta el Sükösd Csaba , a magyar Science on Stage vezetője.A rendezvény központi eleme a kiállítás, ahol a résztvevők bemutatják oktatási módszereiket. Emellett a zsűri által kiválasztott tanárok műhelyfoglalkozásokon prezentálják a gyakorlatban is, hogyan tanítanak, a színpadi előadásokon pedig olyan bemutatókat lehet látni, melyek nagy térben, nagy közönség előtt – például családi napokon – alkalmasak a figyelemfelkeltésre. A fesztiválnak tétje is van: itt választják ki azokat a projekteket, melyek jövőre hazánkat képviselik majd a nemzetközi Science on Stage Fesztiválon.A szegedi rendezvényre félszáz projekttel érkezett az ország minden részéből a nagyjából 80 résztvevő. Bár a fesztivált zártkörű, szombaton 10 és 16 óra között nyílt napot tartanak. Ebben az időszakban bárki ingyenesen látogathatja a rendezvényt és megtekintheti, hogy az ország lelkes pedagógusai hogyan próbálják felkelteni a gyerekek figyelmét a mindennapokban a természettudományos tárgyak iránt.