Sietve sürget az áramszolgáltató, zavarja a rokkantnyugdíjast

– Bosszant az áramszolgáltató türelmetlensége, mert se a gázzal, se a távfűtéssel vagy telefonnal nem tapasztaltam hasonlót – hívta szerkesztőségünket Tarjánból Bodó Tamásné.



Rokkantnyugdíjas előfizetőnk elmondta, ritka, hogy huszadika előtt megkapja a nyugdíját, amikor be tudja fizetni a rezsiszámlákat.



Soha nem halogatja; mindig az az első, hátraléka sosem volt. A villanyszámlának viszont rendszerint 15-e vagy 17-e a befizetési határideje, úgyhogy mindig késve adja postára a pénzt.



És mert az nyilván nem ér be időre, automatikusan küldik is neki a felszólítólevelet. Előfordult, hogy délelőtt befizette a csekket, délután megkapta a sürgető levelet. A postaköltséget pedig a szolgáltató a következő számlával áthárítja olvasónkra.



Az asszonyt érzékenyen érinti a 200-300 forintos pluszköltség, hiszen a 45 ezer forintos járandóságából egy kiló kenyér árú büntetést nehéz kifizetni. Az asszony szerint sok nyugdíjas él a lakótelepükön, őket is hasonlóan zavarja a szolgáltató eljárása.



Úgy gondolja, kedvezőbb lenne, ha az áramszolgáltató megvárná a figyelmeztetéssel a hónap végét. A banki csoportos megbízásban olvasónk nem bízik, mert már megjárta vele.



Érdeklődésünkre a DÉMÁSZ kommunikációs csoportja azt a tájékoztatást adta, hogy nem változtatott a számlázási rendjén. Az ügyfelek a számukra megszokott időszakban kapják a számlákat, amit a posta kézbesít nekik. Ez kiszámíthatóvá teszi számukra a villanyszámla teljesítését.



Ha nem érkezik be időre a számla összege, akkor a szolgáltató valóban fizetési felszólítót állít ki, de ez csak a fizetési határidő lejárta után történik meg, ennek a kézbesítési ideje további két-három napot vesz igénybe. Fogyasztóik többsége határidőre teljesíti a befizetést.



Ha az ügyfél nem rendelkezik másként, az előző éves fogyasztásból, havi szinten azonos mennyiség alapján küldik neki a részszámlákat. Így jól kiszámítható a fizetendő díj összege és a befizetés határideje. A DÉMÁSZ-nak fontos az ügyfelek visszajelzése, ezért számlázási és ügykezelési gyakorlatát ezek figyelembevételével folyamatosan vizsgálja – zárta válaszát a szolgáltató.