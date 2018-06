Sikeres agykutatás zajlik Szegeden

Szerdán Szegeden is bemutatták az első etap eredményeit, amelyre országosan 12 milliárd forintot költött fejlesztésekre 10 kutatóközpont, köztük akadémiai intézetek, a természettudományi intézet és egyetemek is – tudtuk meg Oberfrank Ferenctől, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet ügyvezető igazgatójától. A program célja a fiatal doktoranduszok bevonása, nemzetközi együttműködések létesítése, új infrastruktúrák vásárlása és működésbe állítása. Ezért a NAP-I 2017 novemberi lezárását követően, az eddigi eredményekre épülő új szakasz indult, amelynek keretében a Szegedi Tudományegyetemen 9 kutatócsoport folytatja a munkát. Vécsei László, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Klinika tanszékvezetője elmondta, Szegeden létrehoztak egy klinikai neurofiziológiai laboratóriumot, végeztek genetikai fejlesztéseket, és gyógyszerkutatási projektkel is foglalkoztak a Richter céggel együttműködve. A program lényege a jövő kutatóinak képzése, valamint nemzetközi publikációk megjelenése a végzett munkákból – tette hozzá Vécsei László. A most bejelentett második szakaszban folytatódnak a már elkezdett kutatások, fontos, hogy a gyakorlatban is hasznosítsák ezek eredményeit.