Sikeres évet zártak a szatymaziak: 15 utcát aszfaltoztak le

– Úgy gondolom, 2017 a sikeres évek közé tartozik Szatymaz életében, ugyanis az utóbbi pár esztendő egyik legnagyobb beruházását sikerült levezényelnünk – mondta a Délmagyarországnak Barna Károly, a település polgármestere. – Tizenöt utcát aszfaltoztunk le és készítettük el a hozzájuk tartozó szikkasztóárkokat. Összesen 4,3 kilométernyi belterületi út készült el. Ezenkívül elkészült a falu központjában egy közbiztonsági központ, ahol a polgárőrök és a körzeti megbízott rendőrök tudnak korszerű körülmények között szolgálatot teljesíteni – tette hozzá Barna Károly.A polgármester azt is elmondta, hogy a nyár közepén vitorlázórepülő-világbajnokság volt Szatymazon. De az Őszibarack Fesztiválra is sokan voltak kíváncsiak, novemberben pedig egy színvonalas fűszerpaprika-minősítő és borverseny volt Szatymazon. A kapcsolódó szakmai konferencián részt vett Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter is. Barna Károly azt is fontosnak tarja, hogy a település iskolája egyházi fenntartásba került. A sportsikerekről pedig elmondta, hogy a falu felnőtt női I. osztályú dzsúdócsapata az országos bajnokság 2. helyezettje lett.A munkának azonban nincs vége, feladat bőven akad 2018-ra is. A már megnyert pályázatoknak köszönhetően megvalósul az iskola energetikai fejlesztése, de az óvodát is korszerűsítik, és kerékpárút is épül majd – beszélt a közeljövőről a polgármester.