Sikeres volt a szegedi könyvárverés - az egyik legnagyobb fővárosi antikvárium is elismerte - Képek

Már huszadszor rendezte meg két szegedi antikvárium – a Dekameron és a Könyvmoly - könyvárverését, a szegedi Agórában különleges ritkaságokra is bukkanhattak a gyűjtök. A számok azt bizonyítják igen sikeres volt a 20. árverés. A katalógusban szereplő 542 könyvből mindössze 50 nem kelt el.

- Ez a 10 százalék alatti szám kimagasló, egy-egy liciten – legyen az bármilyen - ha már a könyvek két harmadát elviszik az már jónak számít. Összességében elmondható a tavalyinál sikeresebb volt az idei árverés

– fogalmazott a katalógust összeállító Jakó Csaba.Ahogy lapunknak ( 2018.11.07.: Különleges ritkaságok a szegedi könyvárverésen - Több mint 500 kiadványért megy majd a licit ) is megjósolta a szakember, a legnagyobb érdeklődés Kosztolányi Dezső dedikált kötetét övezte, sőt a vártnál magasabb összegért vitték el. Kosztolányi Esti Kornéljának első kiadású darabját - amelyet a Nyugat első nemzedékének írója öccsének és sógornőjének dedikált – 40 ezer forintért kiáltották ki, végül 500 ezret fizetett érte az a magángyűjtő, akire már nem ígért senki.A másik drágább darab, az a térképgyűjtemény volt, amely 1880-ban jelent meg. Hátsek Ignác A magyar szent korona országainak megyei térképei című munkája 19 ezerről indult és 290 ezerért ment el.

Ezek meghússzorozták kikiáltási árukat, ez ritkaság számba megy egy-egy aukción. A térkép miatt az ország minden részéről érkeztek licitálok.

– részletezte Csaba, a viszonylag gyors három órás licit után.Ezek mellett több kiadvány is megtöbbszörözte árát , népszerűek voltak a 19. századi orvosi könyvek és az útleírások. A hajdani Bihar vármegyéről írt monográfiára licitáltak a legtöbben a helyszínen. Vannak vételi megbízások, amikor távol lévő emberek érdekeit képviselik szakemberek a megadott összeghatárig. Külföldi licitálók is voltak, többen telefonon a fülükön követtét az árverést, és tudósítottak a történésekről.

Külön rangot adott árverésünknek az, hogy az ország legnagyobb antikváriumának vezetője is itt eljött Budapestről. Elismerte, olyan jó könyveket kínálunk, hogy érdemes volt eljönnie az árverésre.

– mesélte büszkén a katalógus összeállítója.Azt is megtudtuk, az aukcióra kerülő könyvek egy része a két antikvárium tulajdona, amelyeket hagyatékokból vásároltak meg vagy vitték be hozzájuk. Meg is hirdették aukciójukat, bárki adhat be értékes könyveket, amelyekre nincs szükségük, ráadásul a liciten befolyt összeg nyolcvan százaléka a tulajdonost illeti.