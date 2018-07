Siket modell járt a focitáborosoknál - fotók

– Nem vagyok ufó, sem beteg, csak más nyelven beszélek – kezdte előadását tegnap Szabadi Diána siket modell és szépségkirálynő, aki a Móravárosi Kinizsi Sportkör focitáborosaihoz látogatott el. A 9 és 11 éves gyerekeknek arról beszélt Léránt Ágnessel, Weisz Fanni édesanyjával, milyen a siketek világa, és hogyan érdemes hozzájuk viszonyulni. Mint elmesélték, Magyarországon 375 ezer hallássérült él, közülük 75 ezren siketek.– Nem mutogatunk, hiszen nem vagyunk majmok. Van hangunk, csak nem használjuk, és nem szeretjük a „süket" kifejezést, mert azt a rossz gyereknek mondja az anyukája, ha nem figyel rá – sorolta Szabadi Diána, mivel lehet őket megsérteni. Jelelését Ágnes fordította a gyerekeknek. Ezt követően megtanította a kis focistákat az ujjábécére, amellyel le is betűzhették saját nevüket, illetve azt is, hogyan kell eljelelni a „köszönöm szépen" és a „szép vagy" kifejezéseket.A jelelést Léránt Ágnes azért tanulta meg, mert két siket babája született. – Sokan azt vallják, hogy a siket gyereknek kell megtanulnia szájról olvasni. Nekem viszont természetes volt, hogy én sajátítom el az ő nyelvüket, hogy kommunikálni tudjak velük. Azt egyébként, hogy ez nem nagy ördöngösség, hamar megtapasztalhatták a gyerekek: néhány szituációban ők is eljátszhatták, hogyan adnának át információt a másiknak, ha az nem hallaná őket.Az érzékenyítő programot a Csend Hangja Klaszter ősztől szegedi iskolákba is szeretné elvinni.