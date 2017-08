Sínre került a tramtrain: százzal száguldhat a villamosvasút Szeged és Vásárhely között

Ez öltött hivatalosan is testet a Magyar Közlöny augusztus 28-i számában egy kormányhatározatban. A kabinet ugyanis meghatározta, idén 7,1 milliárd forintot, jövőre 24,3 milliárd forintot, 2019-ben közel 16 milliárd forintot, 2020-ban pedig 3,5 milliárd forintot fordítanak a Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi közlekedése fejlesztésének támogatására. Orbán Viktor miniszterelnök utasította a nemzetgazdasági minisztert, hogy biztosítsa a beruházáshoz szükséges anyagi forrást.

A tramtrainberuházásban felújítják az algyői vasúti Tisza-hidat is. Fotó: Kuklis István

Az történt, amit Lázár János a július 6-i kormányinfón bejelentett. A kancelláriaminiszter akkor azt mondta, a kabinet döntött a Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka vasúti összeköttetésének fejlesztéséről összesen 74,6 milliárd forint értékben. Ennek részeként a tervek szerint gyorsvasúttal kötik össze Szegedet és Szabadkát, korszerűsítik a Békéscsaba és Szeged közötti vasúti pályát, Szeged és Hódmezővásárhely között pedig villamosvasutat építenek.A kormányhatározat melléklete szerint a pénz nagy részét a hódmezővásárhelyi munkálatokra fordítják, a 3,3 kilométer hosszú, egyvágányú, kitérős rendszerű villamosvasúti vonal megépítésére, a Szeged és Vásárhely közötti, 22 kilométeres nagyvasúti pálya felújítására, hogy 100 kilométeres óránkénti sebességgel száguldhasson a tramtrain, az algyői állomás átépítésére és az algyői vasúti Tisza-híd felújítására.

Új Tisza-híd és szabadkai vasútvonal



Forrásunk szerint az augusztus 28-i kormányhatározattal a tramtrainberuházás mindegyik lábának megvan a finanszírozási háttere. Még a Szeged–Makó vasúti elővárosi közlekedés fejlesztésére, a vegyes forgalmú déli Tisza-híd tervezésére is biztosítanak közel 1,3 milliárd forintot. A Békéscsaba–Szeged–Hódmezővásárhely–Szabadka vasútvonalhoz kapcsolódó előkészítő tervekre pedig 2 milliárd forintot különítettek el.

Az augusztus 28-i kormányhatározat mellékletében az is szerepel, hogy a kabinet 17,6 milliárd forintot biztosít járműbeszerzésre. Megírtuk, a Stadler nyerte meg még tavasszal a MÁV-START Zrt. tramtrain beszerzésére kiírt pályázatát (2017. április 19.: Duplaannyiba kerülhet a tramtrain ). Májusban nyolc, 202 férőhelyes, dízel és villamos üzemmódú járműre már alá is írták a 16 milliárd forintos szerződést. A cég ajánlatában opcióként szerepelt, hogy a járműveken mozgássérültek által is használható vécét is kialakít, darabonként mintegy 370 millió forintért. A beruházásra rálátó informátorunk szerint most, hogy megvan a járművekre a fedezet, hatályba lépett a szerződés. Ezt erősítette meg lapunknak a Stadler is. Úgy tudjuk, a szerződés aláírásától számított 38 hónapon belül szállítaná le a Stadler az első járműveket, 47 hónapon belül pedig az utolsókat.