Sípolásra kelnek és fekszenek a Lövölde utcában: Y-ban fordul a 70-es busz Újszegeden

Sípolni pedig muszáj



– Társaságunknak kiemelten fontos a biztonságos közlekedés, az utasok és a gyalogosok épsége, ennek megfelelően és a vonatkozó KöHÉM-rendelettel összhangban autóbuszaink hangjelző berendezést üzemeltetnek tolatáskor – mondta Mészáros Sándor.

Horváth Péter: Ez nem egy normális buszforduló! Fotó: Frank Yvette

– Hajnaltól késő estig hallgatjuk a szűk utcába betolató autóbuszok hátramenetben sípoló hangját, és így megy ez már 25 éve, mióta ideköltöztünk – panaszkodik Horváth Péter, aki pontosan a buszmegállónál lakik. Csütörtökön reggel végignéztük a 8 órai járat Y fordulóját, és magunkban gratuláltunk is a sofőrnek. Szépen és elsőre betette a szólójárművet a valóban keskeny utcába – csuklóssal ez mutatványszámba ment volna –, majd előremenetben beállt a buszmegállóba. A hátrameneti sípolás zavaróan hangos volt, de ez a dolga.– A zajszennyezésen túl gyakori, hogy a megállóban hosszú percekig járatják, túráztatják a motort, és nemcsak télen, most nemrég is előfordult, pedig a kánikula miatt korán reggel kell szellőztetnünk – panaszolja olvasónk. Hajnali 5 órakor ébresztő, este 11-kor takarodó.Horváth Péter látott már olyan tervrajzot, amely szerint a füvészkert tőlük távolabbi végén lenne a buszforduló, szerinte ez praktikusabb lenne, és elmaradhatna a tolatással járó sípolás. – Van, hogy belecsúszik az egyik kerék az árokba, de sokszor segítettünk már lapáttal is kiszabadítani a hóból a buszt – mondja olvasónk.– Ki kell szélesíteni az utcát, hogy el tudjuk vinni a buszjáratot a Lövölde utca végéig – mondja Joób Márton, a körzet önkormányzati képviselője, hozzátéve, jól ismeri a buszforduló problémáját. Megtudtuk, a járdaépítéssel kezdenek, erre már meg is van az engedélyes terv. – A mostani keskeny útra nem lehet ráengedni az autóbuszt, folyamatosan lobbizok a szélesítésért, ami azért nem túl egyszerű, mert a csatornakérdést is kezelni kell – mondta a képviselő.

A tervek szerint először az utca végéig menne a busz, az későbbi döntés, beforduljon-e a Lőtéri lakóparkba. Ott egyre-másra nőnek ki a földből a házak, és úgy tervezték, hogy legyen helye a buszfordulónak.Horváth Péter szerint nem annyira keskeny a Lövölde utca, ha a városnéző kisvasút el tud gurulni a füvészkertig, és ott meg tud fordulni. – Most is simán végigmehetne a busz, ha nem az utcán parkolnának az autósok, hanem beállnának a kapubejárójukba, ahogy én is teszem – mondja olvasónk. Felesége hozzáteszi, gyakran látja, ahogy a Lövölde utca végéről a szülők autóval hozzák a gyerekeket a buszmegállóba, és fordulnak vissza, szerinte a másfél kilométeres út rossz időben nem egyszerű az alsó tagozatos gyerekeknek.Nem sokat tehet az ügyben a Dél-alföldi Közlekedési Központ (DAKK). – Társaságunk Szeged helyi autóbusz-közlekedését közszolgáltatási szerződéssel végzi, az önkormányzat a megrendelő és a finanszírozó, így saját hatáskörben nem dönthetünk a 70-es autóbusz útvonalának módosításáról – válaszolta kérdésünkre Mészáros Sándor. A DAKK kommunikációs vezetője hangsúlyozta, a Lövölde utcai végállomáson a buszok az 1980-as évektől így fordulnak meg, az érintett területen nincs alkalmas hely, hogy ezt tolatás nélkül tegyék.