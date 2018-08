Sírokat, épületeket rongált meg a vihar: 7-8 millió forintos kár a zsidó temetőben - a várostól kérnek segítséget

A Belvárosi temető melletti, öthektáros területen fekvő zsidó temetőben is komoly károkat okozott a július végi vihar.– Összesen 31 sír rongálódott meg a felméréseink szerint. Táblák, domborművek dőltek el, és az első világháborús emlékműre is rázuhant egy fa. Két épületben is károk keletkeztek: az egyik az 1830-as években épült mosdató, ahol az egyházi temetések előtt lemossák a halottakat, és fa dőlt a gondnoki épületre is – tájékoztatta lapunkat Lednitzky András, a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke. Elmondta, tucatnyi fát csavart ki gyökerestül a szélvihar, és további négy-öt sérült meg.– Miután tudomást szereztem arról, hogy az önkormányzat 20 millió forintot biztosít a Belvárosi temetőnek a károk elhárítására, mi is a városhoz fordultunk a segítségüket kérve. Úgy kalkulálunk, hogy 7-8 millió forintot kell költeni a zsidó temetőre. A polgármester 4 millió forint támogatást helyezett kilátásba, támogatási szerződéssel. Most a kedvező döntésre várunk – részletezte a hitközségi elnök. Hozzátette, van biztosításuk, a kárfelmérés már megtörtént, és nagyjából 250 ezer forintot fizet az épületek tetőszerkezetének megjavítására a biztosító.Ottjártunkkor Nagy István gondnok elmondta, bőven van munkája: a kidőlt fákat ugyan már feldaraboltatták, ám rendezésükről, majd elszállíttatásukról gondoskodni kell. Lednitzky Andrástól megtudtuk, már kértek árajánlatot a síremlékek helyreállítására, ahol pedig szükséges, a betűk újravésésére is – ám gyűjtést nem terveznek. A hozzátartozókat értesítik, és arra kérik őket, keressék fel felmenőjük sírját, hogy ellenőrizhessék annak állapotát.A hitközségi elnök kitért arra is, a mostani viharkárok elhárítása mellett is milliókat kellene költeni a temető rendbetételére, ám pályázati források bevonására nincs sok esélyük, ugyanis a szegedi élő hitközség, támogatás viszont többnyire csak a már elhagyott sírkertekre kapható.