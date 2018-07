Skarlát íbiszek keltek ki a Szegedi Vadasparkban

A szegedi állatkertben már évek óta sikeresen költenek az íbiszek, a nekik kihelyezett fészkekben idén nyolc fióka kelt ki. Tolluk - hogy ne legyenek feltűnők a ragadozók számára - sötét, csak két-három évesen válik élénk színűvé. Ha felnőnek, másik állatkertbe kerülnek.A skarlát íbisz (Eudocimus ruber) a Magyarországon is élő batla (Plegadis falcinellus) dél-amerikai rokona, a Karib-tenger partvidékén, valamint Brazília keleti-délkeleti partjai mentén él. A sekélyebb tengerrészeket és a mocsarakat kedveli, ahol főleg vízi gerincteleneket fogyaszt. Tollazata színét az elfogyasztott apró rákokból nyeri, ezért az állatkertekben csak ott őrzi meg jellegzetes skarlátvörösét, ahol speciális étrenden él. Nagy csapatokban érzik jól magukat. A kolóniákon belül összeállt párok viszonylag egyszerű fészket raknak, egy-három tojásukat 19-23 nap alatt költik ki. A fiókáikat is együtt nevelik és védelmezik.A skarlát íbiszeket a természetben elsősorban a költőhelyek nyugalmának megzavarása - többek között a motorcsónakokkal -, a tollukért és húsukért folytatott vadászat és az illegális állatkereskedelem veszélyezteti, sok példányt fognak be, hogy eladják díszmadárnak. A kifejlett madarak testmagassága 60 centiméter körüli, tömege 650 gramm. Csőrük hosszú és görbe, ez megkönnyíti táplálkozásukat. Lábujjaik között vékony úszóhártya feszül. Akár húsz évig is élhetnek.