Sniccerrel esett a Fidelitas plakátjának a Jobbik Szegeden - fotók

A Fidelitas szerint a választásokhoz közeledve fontos tudatosítani, hogy mely ellenzéki politikusok mikor mit is mondtak a határzárról. Böröcz László, a Fidesz ifjúsági szervezetének elnöke a szegedi Klauzál téren tartott sajtótájékoztatóján kiemelte, bár most azt állítják a plakátokon szereplő politikusok, hogy megtartanák a kerítést, korábban értelmetlennek tartották azt.– Biztosak vagyunk abban, amennyiben az ellenzék bármilyen formációban is kormányra kerülne, lebontaná a déli határzárat – szögezte le. Böröcz úgy értékelt, az országos plakátkiállítással a magyar fiatalok jövőjéért is kiállnak, mert az ellenzék, ha lehetőséget kap rá, akkor Brüsszel kérésének megfelelően bevezetné a kötelező betelepítési kvótát, ami kockáztatná Magyarország jövőjét. Emlékeztetett, egy NATO-jelentés szerint a következő két évben 60 millió fekete-afrikai hagyja el majd szülőföldjét, és nagyjából felük Európa felé veszi az irányt, vagyis a migrációs válság nem szűnik meg.– A kerítés, az egy hatalmas bukás. A kerítés alkalmatlan Magyarország megvédésére – szerepelt a Fidelitas egyik plakátján, amit a felirat szerint 2015. augusztus 26-n az Echo TV-nek nyilatkozva mondott Vona Gábor, a Jobbik elnöke. Az ellenzéki párt szerint nem mondott ilyet Vona, ezért sniccerrel felszerelkezve érkeztek a helyi jobbikosok a Klauzál térre hétfő délután.– Vérlázító az a hazugságkampány, amit a Fidesz folytat a migráció kapcsán, különösen itt Szegeden, hiszen 2015-ben jómagam voltam az első, aki azt javasoltam, hogy a honvédséget is ki kell vezényelni a határzárhoz. A Jobbik részéről soha nem merült fel, hogy el kellene bontani a határzárat – közölte Tóth Péter, a Jobbik helyi elnöke. Csongrád megye 1-es körzetének jobbikos országgyűlésiképviselő-jelöltje hozzátette, pártjuk nemcsak a kerítést tartaná meg a déli határnál, hanem a határőrséget is visszaállítanák. Mondandójának nyomatékot adva sniccerrel ki is vágták a pártelnöknek tulajdonított mondatot a plakátról.A Fidelitas az ellenzéki politikusok kijelentéseire emlékeztet a plakátokkal. Fotó: Török János