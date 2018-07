Soha nem volt még ilyen fiatal dékánja az SZTE-nek: Baráth Zoltán vezeti júliustól a fogorvoskart

A kari tanács kétharmados többséggel támogatta Baráth Zoltán pályázatát. Fotó: Török János

Két pályázó indult idén a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar dékáni posztjáért. Az előző ciklusban megválasztott dékán, Laczkóné Turzó Kinga kihívója az oktatási dékánhelyettes, Baráth Zoltán volt. A kari tanács végül kétharmados többséggel támogatta Baráth Zoltán pályázatát, és a szenátus többsége is rá voksolt. Június 11-én kapta meg az értesítést: július elsejétől ő vezeti a Fogorvostudományi Kart.– Büszke vagyok arra, hogy ilyen nagy arányban támogatták vezetői programomat és azt, amit képviselek – fogalmazott az új dékán, aki 40 évesen a legfiatalabb ezen a poszton Szegeden. Hozzátette: a dékánságot szolgálatnak tekinti, hiszen a karon a fogorvos oktató-kutató életpályamodell minden szakaszát megtapasztalta, mivel már több mint 18 éve dolgozik itt. – A kar sorsa személyes kérdés számomra, ezért adtam be tél végén a pályázatomat.Baráth Zoltán kiemelte, közel áll hozzá az egyetem új vezetésének koncepciója, hogy vonzóvá és világszínvonalúvá kell tenni a régió egészségügyét. – Ehhez az igényhez a Fogorvostudományi Karnak is igazodnia kell. Éppen ezért célom, hogy a kutatást, az oktatást és a gyógyítást is erősítsük.Az új dékán elmondta, erősíteni szeretné a kar nemzetközi kapcsolatrendszerét is, ami az oktatás és szakképzés színvonalát tovább növelné. A 2020-ra elkészülő új kari épület minőségi változást hoz az ellátásban és az oktatásban is, ehhez azonban az is szükséges, hogy azt saját forrásból megfelelő eszközökkel is fel tudják szerelni. Kiemelten foglalkozik majd a fogászati ellátás fejlesztésével, hogy Szeged városából és a környező településekről egyre több beteget egyre magasabb színvonalon elláthasson a kar. Mindemellett fejleszteni szeretné a gyermek- és ifjúsági fogászatot, illetve a dentálhigiénikus képzést is. – Mindezt olyan gazdálkodással szeretném megteremteni, amely költséghatékony, ugyanakkor biztosítja a fejlődést – tette hozzá.Baráth Zoltán úgy fogalmazott, vezetői feladatai mellett nem fog elszakadni az oktatástól és a gyógyítói munkától sem. Kinevezése három évre szól, ami az új dékán reményei szerint elég arra, hogy az általa elképzelt folyamatok elinduljanak, és nagy részüknek már látszódjon az eredménye. – És természetesen addigra befejeződik a kar költözése új helyére, a Vasas Szent Péter utcába, ami reményeim szerint a lehető legzökkenőmentesebb lesz, hiszen a betegellátást ebben az időszakban is ugyanolyan magas színvonalon biztosítanunk kell.