Sok a bicikli, kevés a tároló - Kerékpár-parkolóház a szegediek álma

Holland példa



Hollandiában szinte mindenütt található kerékpártároló iskolák, irodaépületek és üzletek közelében. Groningenben, a népszerű egyetemi városban a kerékpárosok legnagyobb álma is megvalósult: a központi pályaudvaron működik egy kétszintes, 10 ezer bicikli tárolására alkalmas kerékpár-parkolóház. A kerékpárosokat úgy kezelik, mint máshol a gépjárművezetőket: a bejáratnál elhelyezett elektronikus számláló mutatja a behajtások alapján a szabad helyek számát. Cserébe elvárják, hogy csak az arra kijelölt helyeken zárják le a kerékpárjukat a tulajdonosok, ellenkező esetben elszállítják, és jó pár eurós büntetés az ára.

Az ötödikre is felcipelik

Biciklierdő az egyetemi könyvtár, vagyis a TIK épülete előtt. A hallgatók szívesen közlekednek Szegeden kerékpárral. Fotó: Kuklis István

Tilos a lépcsőházakban tárolni

Dávidnak három bringáját lopták el

Magyarországon a kerékpározás lassan, de biztosan átalakult szabadidős tevékenységből mindennapos közlekedési móddá. A jó idő és az egész várost érintő útfelújítások miatt Szegeden is rengeteg a biciklis. Sok egyetemista és a városba költözött fiatal hozta magával bringáját, és most küzd azzal a problémával, hogy hol tartsa. Közösségi oldalunkon megkérdeztük olvasóinkat, lehet-e a társasházukban megfelelő módon tárolni a biciklit, egyáltalán befér-e, vannak-e rossz tapasztalataik a közös helyiségek kapcsán.„Tízemeletes panelban lakom. A lenti tárolóba estére nem merem hagyni, loptak el onnan már biciklimet is, meg rendszeresen leszedik a világításom, így inkább lifttel felcipelem az emeleti közös helyiségbe, oda csak pár szomszédnak van kulcsa, ott sokkal biztonságosabb" – írta Zotya.Pataki Attila sokáig lakott albérletben, mivel nem kapott kulcsot a közös helyiségekhez, és féltette járművét, így ő felvitte a második emeleti lakásba.– Nem volt nehéz a járgányom, és szerencsére a főbérlőm is engedte, hogy bent tartsam. Persze télen kicsit macerás, sokat kellett utána takarítani – magyarázta a fiú. Tóth Eszter is sok albérletet megjárt, így mostani kerékpárját már direkt könnyűre csináltatta, azért ha szükséges, fel bírja vinni akár az ötödik emeletre is. – Már biciklikészítésnél szempont volt az, milyen dokkolási lehetőségeim lesznek – magyarázta az előrelátó lány. Jelenleg azonban mákja van, szerzett kulcsot a tárolóhoz egy szomszédtól, és bár zsúfolásig tele van a helyiség, még éppen befér az övé is. Van, akié viszont nem, így az udvar és a lépcsőház is tele van ezekkel.Urbán László, a Tarján VI. Lakásfenntartó Szövetkezet elnöke lapunk kérdésére elmondta, épületfüggő, hogy mennyi tárolóhelyiség van bennük, ám sok gond van a bérlőkkel is, akiknek nem köteles kulcsot adni. – A tízemeletes panelekben több tároló és lomkamra van, a gond akkor kezdődik, ha ezek ki vannak adva üzlethelyiségnek. Vegyes a tapasztalatom, az egyik házban nemrég volt tűzvédelmi ellenőrzés, három üres tárolót találtam, amelyben egy darab bicikli volt. Míg máshol még a tulajdonosnak sem tudok kulcsot adni, mert tele vannak a helyiségek – magyarázta a lakásszövetkezeti elnök. Hozzátette, most próbálja újraosztani a tárolókat, ám ehhez szükséges a lakók hozzáállása is. Az elnök úgy fogalmazott: összességében nincs jó megoldás, az viszont biztos, hogy a folyosón nem lehet tárolni a kerékpárokat, hiszen tűzvédelmi szempontból nem biztonságos. Ezt megerősítette Molnár Krisztina, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője is. A lépcsőfordulókba lerakott bármilyen tárgy akadályozza a menekülési útvonalat, így például egy kerékpár is. Egy füsttel teli lépcsőházban ha menekülni kell, gondot okozhat egy-egy otthagyott kerékpár, arról nem beszélve, hogy a mentőszolgálat munkáját is megnehezítik.Fruzsina Kistelekről költözött Szegedre, belvárosi házban bérel lakást, mivel nem kapott kulcsot főbérlőjétől, a folyosón pedig nem tarthatja, így nagyobb, forgalmasabb helyeken zárja le kétkerekűjét, hol a Centrum, hogy az egyik szupermarket előtt. Neki eddig szerencséje volt, nem lopták el. Dávid viszont már többször pórul járt. Ő több mint tíz éve lakik szintén a belvárosban, ezalatt három biciklit tulajdonítottak el tőle. – Amikor beköltöztem a házba, lehetőséget kaptam a biciklitároló használatára is, amit két évvel később sajnos megszüntettek – mesélte Dávid. Ezt követően az udvarban zárta le a bringáját, ahonnan már három kerékpárjának is lába kelt. Elmondása szerint kettőnek akkor, amikor nyaralni volt. Tavaly lopták el utolsó járgányát, azóta nem vett újat. Legközelebb akkor lesz kerékpárja – mondja –, ha majd nálunk is lesznek olyan kerékpár-parkolóházak, mint Nyugat-Európa több városában. Megkérdeztük a szegedi önkormányzatot, terveik között szerepel-e kamerával megfigyelt vagy zárt közösségi tároló kialakítása. Nagy Sándor alpolgármester elmondta, a jelenleg is zajló megállófelújítások során, ahol volt rá lehetőség, kialakítottak kerékpártárolót. Az alpolgármester szerint „bicikli-parkolóháznak" jelentős forgalomvonzó intézménynél van értelme, ahol koncentráltan jelenik meg a hosszabb idejű tárolás és ezzel együtt a nagyobb biztonság igénye.