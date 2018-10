Sok a kutya, de kevés a felelős gazda

A felelősség sokszor még hiányzik

Élethosszig tartó gondoskodást kell vállalni

Minden gyermekkorban kezdődik

A magyar lakosság 36 százaléka tart otthon legalább egy kutyát – ez derült ki a Kutyaszemmel program országos reprezentatív kutatásából. Több mint 3 millió kutyatartó él tehát Magyarországon, a legtöbben ráadásul az Alföldön. A mi régiónkban a háztartások 45 százalékában van négylábú lakótárs is, vagyis majdnem minden másodikban.Bár a legtöbben még mindig községekben tartanak kutyát, a városokban is egyre többen döntenek úgy, hogy akár lakásba is hazavisznek egyet. Szegeden utoljára 2016-ban írták össze az ebeket – akkor 9500 kutyát jelentettek be a tulajdonosok.Sokan tartanak tehát ebet, felelős kutyatartás tekintetében ugyanakkor még mindig nagy elmaradásban vagyunk a fejlettebb nyugati országokhoz képest – ahol egyébként jóval kevesebben is döntenek úgy, hogy vállalják ezt a pluszterhet.– Akár több tízezerre is tehető a Csongrád megyei kutyák száma, de erről pontos adatok nem állnak rendelkezésre – mondta el Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnöke.– Bár a jegyzői hivatalok háromévente összeírják a számukat a különböző településeken, ezek is csak hozzávetőleges adatok. Ahogyan ugyanis csipet sem kap minden állat, úgy az összeírásra sem jelentik be őket. Ez is mutatja egyébként a felelős állattartás hiányát, hiszen csak azt az állatot láthatja el orvos, amelyikben csip található. Vagyis azok, amelyek ezt nem kapták meg, valószínűleg oltásokat és betegség esetén gyógyszereket sem kapnak.Szakemberek azt hangsúlyozzák: csak akkor vegyünk állatot, ha megfelelő tartási helyet tudunk biztosítani, van anyagi fedezetünk a gondozására és elég időnk is rá, mindezt pedig egész életén keresztül biztosítani tudjuk számára. Hogy mennyien nem gondolják mindezt végig, arról Szegeden és környékén a Tappancs Állatvédő Alapítványnak van a legnagyobb tapasztalata.– Évente nagyjából 300 kutya fordul meg a menhelyünkön, amely folyamatosan telt házas – mondta el Farkas Gabriella kuratóriumi tag.– Többségében azért válnak meg a gazdák kedvenceiktől, mert lakásba vagy külföldre költöznek, vagy házzal együtt örökölték az állatot, amelyre nem tartanak igényt. Ezek a helyzetek mind azt mutatják, hogy nem gondolkodtak 10–15 évben, amikor kutyát vállaltak, ami nagy hiba.Farkas Gabriella úgy fogalmazott, rengeteg a kutya Szeged környékén, és közülük sok él rossz körülmények között. – Magyar mentalitás, hogy amint valaki kertes házba költözik, kutyát vesz magához, és csak utána jön rá, hogy a hétköznapokban mégsem tud róla gondoskodni. Tudomásul kellene venni, hogy a kutya társ, tartása pedig életforma – fogalmazott.A megfelelő szemléletet már gyermekkorban érdemes kialakítani – ennek jegyében lepték el csütörtökön a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola udvarát is a házi kedvencek. Délután ugyanis mindenki bemutathatta, milyen állattal osztja meg otthonát, és hogy miként gondoskodik az élőlényről, amelyért felelősséget vállalt.Málna az én kutyám – mutatta be 5 és fél hónapos beagle-jét Sára.– Fogócskázok vele, etetem és itatom. De leginkább csak hétvégén van rá időm – mesélte a kislány. Édesapja, Somogyi Levente hozzátette: a családban természetesen a szülők dolga még a kutyákról való gondoskodás – Málnán kívül ugyanis két másik is él még a családban. Mivel azonban a kislány szeretett volna egy sajátot, igyekeznek megmutatni neki, hogy ez feladatokkal is jár.Lakatos Tünde viszont már nem is próbálkozott azzal, hogy három lányával hitesse el, hogy ők a gazdái kutyájuknak. – Régóta szerettem volna egy négylábú társat, amikor pedig meghallottuk Scooby történetét, akit egy család megmentett a haláltól, elhatároztuk, hogy befogadjuk. Azóta teljes értékű családtag.Olyan, mint egy gyerek, sőt, talán többet is kell vele foglalkozni. Szerencsére én főállású anyaként egész nap otthon vagyok, így sosincs egyedül. Szerintem csak így érdemes állatot vállalni. Ha valaki nem úgy tekint rá, mint egy érző lényre, felesleges ebbe belevágni.– Mivel lakásban lakok, ezért soha nem volt kutyám, és a jövőben sem tervezek venni. Kertes házba való a kutya, ha ott élnék, akkor lehet, hogy tartanék állatot. A lányomnak kiskorában volt egy hörcsöge.– Nincsen kutyám, mert lakásban élek, és az állat nem érezné ott jól magát. Az egyik lakásban élő szomszéd kutyája például hangoskodott, és ez zavarta a környéken lakókat. Kell a kutyáknak a tér, a sétálás nem mindig oldja ezt meg.– Kettő kutyám volt idáig, egy németjuhász és egy keverék. Előbbi tíz, utóbbi hét évet élt. Gyakran vittem őket sétálni, de az udvaron is eléggé nagy területük volt. Szerintem lakásba nem való a nagy testű kutya.– Egy ír szetter kutyám volt idáig, de rájöttem, hogy mivel vadászkutya, ezért nem tudom kielégíteni az igényeit, és egy lakásnál nagyobb térre, valamint több mozgásra van szüksége. Ezért eladtam egy vadásznak, akinél jó helyen van.