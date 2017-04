Sok homokháti gazdának a véget jelenti, ha fizetni kell a kutakért és az öntözésért

Mitől fogyott el a víz a Homokháton?

– Az első büntetésig csinálom – mondja a röszkei Kovács István, aki tanyája mellett két hektáron paprikát, zellert termeszt, ebből megélt a négytagú család. Kovács István most úgy látja, hogy az új szabályozással nemcsak az öt kútjuk engedélyeztetésére kifizetett közel kétmillió forint jelenthet terhet, de az öntözésért beszedett pénz sem lesz kevés. – Egy kilogramm étkezési paprikához egy évben 500 liter víz kell – magyarázza a 61 éves röszkei őstermelő. – Egy holland szakember egyszer kiszámolta, hogy két méteren állna a területemre kilocsolt víz, ha azt nem inná fel a növény és a talaj. Ez negyvenezer köbméter – teszi hozzá a férfi. – Ha csak tíz forintjával számolom köbméterét, az egy évben négyszázezer forint – számolgat.Múlt héten Lázár János miniszter bejelentette, hogy a háztartási kutakra is előírt engedélyeztetési eljárás kötelezettségét visszavonja a kormány . A gazdákról, akik az 500 köbméternél többet fogyasztók közé tartoznak, nem vonatkozik a mentesítés. A 2004 óta hivatalosan is félsivataggá nyilvánított Homokhátságon gazdálkodók egy tapodtat sem tudnak lépni víz nélkül. Míg korábban kormányzati szinten szerepelt a vízhiány megoldása, most a gazdák nyakába varrnák a költségeket.– Nem csak mi vagyunk a felelősök azért, hogy métereket ment le a talajvíz – Vass Tibor , a Ruzsai Gazdakör elnöke szerint több tanulmány is megemlíti a hetvenes-nyolcvanas évek olajkutatásait, amelyek során a vízzáró rétegeket a robbantásokkal átszakították, ami miatt elfolyt, elszennyeződhetett a talajvíz. De az elsivatagosodás folyamatát erősíti a klímaváltozás és egyes szakemberek szerint a szürkenyár telepítése is, ami a szakirodalom szerint egy kilogramm fa tömegnövekedéséhez 600 liter vizet emészt fel. – Az öntözés pocsékolás? Ivóvizet húzunk le a vécékben is. Az nem pazarlás? – teszi fel a kérdést a gazdaköri vezető.

Fiókba kerültek az állami tervek

Hátrányban a Homokhátság

Öntözési Hivatal felállítását tervezte Illés Zoltán egykori környezetvédelmi államtitkár, de a csatornák kezelését is azért vették állami kézbe, hogy ezzel nemcsak a belvíz gondját, de az öntözését is megoldják. A tervek között szerepelt az is, hogy az öntözéshez szükséges vizet a parcellákig viszi el majd az állam. Ehhez a vízügyi igazgatóságoknak rendezniük kellene a csatornákat, valamint víztározókat is kellett volna építeni. Ebben az esetben a csapadékos időben összegyűjtött vizet ott is használhatták volna, ahol most kutakból kénytelenek öntözni a gazdák.Míg a Tiszától nem nagy távolságra gazdálkodók felszíni vizet használhatnak az öntözésre, addig a „víznyelő" homokon gazdálkodók kutakról kénytelenek öntözni. Az előbbiek számára az állam támogatást is nyújt a vízdíjakban, 2021-ig évente csökkenő mértékben. Arról nem is beszélve, hogy a Homokhátság nyugati része jóval magasabban fekszik – például Öttömös a dóm tornyainak magasságában terül el –, a Mórahalomtól nyugatra fekvő területek a vízszint felett negyven méterre fekszenek.A homok ráadásul pillanatok alatt elnyeli a lehullott csapadékot is. Ebben a térségben több mint négyezren gazdálkodnak. Csongrád megyében közel harmincezer őstermelőt érint kedvezőtlenül a kutak engedélyeztetése. Ez elvileg tavaly október óta tart, de valóságosan az öntözés mostani beindulásával esedékes a vízdíjak fizetése.