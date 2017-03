Sok kis cég helyett több nagy viszi majd a szemetet

Gondok a DAREH-hel



Legutóbb pár hónapja írtunk a DAREH-ről, amikor a társulás éléről leváltották az orosházi polgármestert, mivel az előző másfél évben nem haladtak előre a DAREH ügyei. Az önkormányzati társuláshoz tartozó települések vezetőinek többsége attól tartott, hogy ha nem tudják lezárni az uniós pályázatot, akkor a 15 milliárdos támogatást vissza kell fizetni. Ez pedig hosszú évekre visszavetné a DAREH-ben részt vevő települések pénzügyi helyzetét.

Fotó: Török János

– Semmit sem tudunk arról, hogy mit takar a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása, és hogy mi lesz velünk. Különböző térképek láttak napvilágot a jövőbeni tervekről, de azokat valószínűleg nem a szakma rajzolta – mondta Koltainé Farkas Gabriella, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. ügyvezető igazgatója.A polgármesterek nemrég levelet kaptak a Nemzeti Hulladékgazdálkodási (NHKV) Zrt.-től, amiben arról tájékoztatták őket, a kormány tervei szerint átalakítják a hazai szemétszállítási közszolgáltatást. Egységes lesz, regionális és nonprofit – derül ki a tájékoztatóból.Jelenleg 109 szolgáltató viszi el a magyar lakosság szemetét. A jövőben, nem hivatalos információnk szerint, ennek töredéke dolgozik majd. Lesznek, akik kiszorulnak a piacról – vélik sokan. Az NHKV sajtóosztályát is megkérdeztük erről. Szó szerint idézzük a válaszukat: „Nem szorulnak ki, továbbra is részt vehetnek a szolgáltatásban, amennyiben a közszolgáltatók igénybe veszik őket." Vagyis: ha szerződnek velük, továbbra is vihetik a szemetet, ha nem, akkor munka nélkül maradnak.

Úgy tudjuk, Csongrád megye a szomszédos Békéssel alkot majd egy régiót, ahol a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer, a DAREH Zrt. látja el a regionális közszolgáltatói teendőket. Ez az NHKV honlapján megtalálható térképen is így szerepel. A sajtóosztály azonban arról tájékoztatta lapunkat, hogy még nincs megállapodás a társulással. A konkrét döntés minden esetben az önkormányzatoké lesz.– Hogy a mi szentesi hulladékszállítási cégünkre számítanak-e majd az új rendszerben, nem tudjuk – mondta Szirbik Imre polgármester. Ő is megkapta az NHKV levelét, és úgy tudja, a DAREH lesz a regionális közszolgáltató. – A DAREH kukásautói a békéscsabai telephelyen álltukban mentek tönkre. A kerekeik kirepedeztek, az akkumulátoruk lemerült. Ez egy társulási ülésen hangzott el. Nem látom, hogyan tudnák ellátni a két megyét. Már az NHKV belépésével is elég furcsa helyzet alakult ki, például nálunk Szentesen. A szelektív hulladék most az államé, vagyis nem értékesíthetjük, mint azt korábban tettük. Már annyi szelektív hulladék gyűlt össze az önkormányzat telephelyén, hogy lassan kifolyik onnan. Hogy mikor szállítják el, azt sem tudjuk. A tárolásért egyébként nem fizetnek.A Nemzeti Hulladékkezelő Zrt. sajtóosztályától kapott információ szerint az „optimalizáció" dátuma 2017. március 31., de egyes régiókban későbbre tolódik. Valószínűleg megyénkben is. Az NHKV a lakosság megnyugtatására azt ígéri, az átalakítás alatt is folyamatos lesz a szemétszállítás.