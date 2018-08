Sok panaszos vásárló jár egy cipőben

Biztos Nem rendeltetésszerűen használta

Gyűlnek a papírok – a békéltetésen Ágnes apósa, Tóth József is részt vett.

A cipőkre jön a legtöbb panasz

Drágább lehetett az eljárás, mint a javítás

A cipőben lévő bélés anyaga nagyon vékony Bacsa Gergely cipész szerint is.

Tóth Hóza Ágnes március 18-án vásárolt 14 éves fiának, Ádámnak egy márkás utcai sportcipőt Európa legnagyobb cipőáruházában, amely 23 országban 3326 bolttal rendelkezik – köztük több szegedi. A cipő 15 ezer forintba került, bőrápolót is vett hozzá.Ádámnak több cipője is van, nem ezt hordta mindennap, így igencsak meglepődtek, amikor május közepén szétpattant mindkét cipő bélésében a selyemszövet. Mivel két év garancia volt a lábbelire, Ágnes visszavitte az üzletbe, ahol közölték vele: nem tudják kicserélni, továbbküldik szakértői vizsgálatra, de már akkor mondták, semmi jóra ne számítson.A szakvéleményben az állt: nem volt anyaghibás a cipő, és a nem rendeltetésszerű használat miatt ment tönkre. A kéregbélés azért is kikophatott, mert nem cipőkanállal vette azt fel a fiatalember. Ágnes elismerte, előfordul, hogy nem köti ki fia a cipőt levételkor, csakúgy, mint a kamaszok többsége.– A többi cipőjét is így hordja Ádám, azok mégsem mentek tönkre alig két hónap alatt. Úgy gondolom, mindegy, hogy viseli a gyerek, fél évet legalább ki kell bírnia egy márkás cipőnek, amelyre ráadásul két év garancia van! – méltatlankodott a családanya.Ágnesnek még a boltban azt javasolták, hogy forduljon a békéltető testülethez. Ott megtudta, a legtöbb ügyfél cipővel kapcsolatos panaszokkal fordul a hatósághoz.Horváth Károly, a Csongrád Megyei Békéltető Testület elnöke lapunknak megerősítette, az év első felében 279 szolgáltatással, illetve termékkel kapcsolatos ügyben járt el a testület – a legtöbb reklamáció pedig a lábbelikre érkezik. Azt is megtudtuk, ha a vásárlástól számított hat hónapon belül viszi vissza az árut a vevő, akkor a bizonyítási kötelezettség a kereskedőt terheli.– Kialakult gyakorlata van a cipőkereskedők által felkért szakértői szakvéleményeknek, és időnként csak az indokok változnak, attól függően, hogy van sapkája vagy nincs sapkája a fogyasztónak – utalt a szakember a klasszikus nyuszikás viccre.– Gyakori érv a fogyasztói panasz elhárítása során, hogy lazán vagy éppen túl szorosan fűzte be a cipőt, netán, hogy a járása eltér a normál járástól – részletezte a sajátos válaszokat a testület elnöke.– Több ismerősöm is járt már így. Azért fordultam az újsághoz, mert sokan nem mernek élni jogaikkal – magyarázta Ágnes.A pórul járt édesanyával együtt elmentünk egy cipészhez is. Megkérdeztük a szakembert, mitől mehetett tönkre a lábbeli, és mennyiért tudja rendbe hozni. Bacsa Gergely szerint akkor kophat el a sarokrészen a gyöngyszövet, ha nagy a lábra a cipő vagy nincs bekötve, és mozog benne a láb. Azt is megállapította, a cipőben lévő bélés anyaga nagyon vékony. Megmutatta, ők mivel dolgoznak.– Amit mi teszünk a cipőkbe, jóval vastagabb, és egy szivacsréteg is van az alján – magyarázta a mester. A sarokbélés gyöngyvászon cseréje egyébként 3-4 ezer forint.Ágnes megjegyezte, az eddigi ügymenet – a szakértő és a békéltető testület előtt megjelent kollégájuk díja – ennél vélhetően többe került. Ő pedig jobb szájízzel jött volna el, ha legalább megjavíttatják ezeket.Nem cserélik – aztán mégisA békéltető eljáráson Ágnes apósa, Tóth József vett részt. Elárulta, a cipőáruházat képviselő hölgy azt mondta, semmilyen körülmények között nem veszik vissza a cipőt. A testület munkatársa – mivel a cipő többi része kifogástalan állapotban van – azt az ajánlást tette, hogy cseréljék ki a szerinte anyaghibás darabot. Ágnesék egyelőre válaszra várnak, ám Horváth Károly megjegyezte, a békéltető testület ajánlását nem köteles elfogadni az áruházlánc.Megkerestük az érintett cipő-kiskereskedelmi céget. Azt a választ kaptuk, szerintük nem volt anyaghibás a termék. „Ám mivel a békéltető testületek eljárását cégünk teljes mértékben tiszteli, a döntésüket – amelyet a szakértői véleménnyel szemben a vásárló javára hoztak – tiszteletben tartjuk, és a lábbelit ki fogjuk cserélni" – állt közleményükben.