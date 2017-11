Sok rendőr vigyáz a városokon kívül élőkre - 20 éves a tanyaprogram

Húsz éve egy felméréssel indult Csongrád megyében a külterületeken élők biztonságát előtérbe helyező tanyaprogram – mondta el szerdán Mórahalmon egy konferencián a megyei rendőrfőkapitány. A felmérésből kiderült, a tanyákon élők azt szerették volna, hogy több rendőr többször járőrözzön a környékükön – tette hozzá Lukács János . A főkapitány előadásából az is kiderült, hogy mindegyik tanya más-más miatt lehet veszélyben. A szórványtanyákon élők a terménylopásokra, a főutak mellett lakók a trükkös csalókra, a határ közeli tanyákban élők pedig az illegális migrációra panaszkodtak leginkább, bár ez csak az utóbbi években jelentett komolyabb problémát. Azt, hogy mennyi embert érintenek ezek, már a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke mondta el. Hatala József szerint az országban 300 ezer olyan ember él, akik részesei a tanyaprogramnak, azaz az átlagosnál többször találkoznak járőröző rendőrökkel, akik pedig több tízezren vannak. 2016 első felében csaknem huszonötezer, idén pedig valamivel kevesebb, összesen több mint húszezer rendőrnek volt a feladata a tanyákon élők biztonságérzetének fenntartása, illetve javítása – ismertette az adatokat Orbán Sándor , az Országos Rendőr-főkapitányság alezredese.A konferencia szünetében a honvédség katonái és egy magánvállalkozás tartott drónbemutatót. Ők arra hívták fel a figyelmet, hogy a távirányítású repülőszerkezeteknek a határvédelmen túl komoly szerepe lehet a tanyavilág nehezen megközelíthető területeinek a felderítésében is. A hazai tanyaprogram híre egyébként már külföldre is eljutott. A programot Hollandiában, az Európai Bűnmegelőzési Hálózat konferenciáján mutatták be.