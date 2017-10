Sok volt a baleset Szegeden szerdán, ezek és még sok más hír az összefoglalónkban

Ez történt szerdán:

Évfordulók:

Csütörtökön kezdetben erősen, később változóan felhős lesz felettünk az ég, kisebb eső, zápor keleten, északkeleten alakulhat ki, nyugaton ígérkezik több napsütés.A sokfelé megerősödő délnyugati szelet néhol viharos lökések kísérhetik. Délután 17-25 fokot mérhetünk.Napközben frontmentes idő.Előbb a Szabadkai úton,délután.Szegeden a tanárhiány problémakörét jártuk körbe. Egyre több pedagógus-álláshely van üresen az országban -. A megyében mi is találtunk néhány álláshirdetést, ezek egy részét azonban már betöltötték. Hogy nálunk van-e probléma, azt nem sikerült megtudnunk.hajléktalanokról is. Ésa Szeged Televízió.Hódmezővásárhelyenszámítani a tramtrain építése miatt.Makón, báregyelőre úgy tűnik, ez utóbbi megépítését sem olcsóbban, sem a tanuszoda átépítésével nem lehet megoldani.Ma ünneplik névnapjukat azMeghalt Madách Imre író, költő, ügyvéd, politikus, Az ember tragédiájának szerzője. Legkiemelkedőbb alkotása, Az ember tragédiája nemcsak a magyar irodalom egyik gyöngyszeme, de világsikert is aratott. Ismert művei még a Mózes és a Csák végnapjai.Párizsban megnyílt a Moulin Rouge táncos revüszínház, a „cabaret". A botrányos tánc, a kánkán és a táncosnők (Jane Avril, Yvette Guilbert stb.), valamint Toulouse-Lautrec zseniális plakátjai gyorsan híressé, majd világhírűvé tették a mulatót.Megszületett Szabó Magda Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Az egyik legtöbbet fordított magyar íróként regényei számos országban és nyelven megjelentek. Legismertebb műve az Abigél. (2007-ben halt meg.)