Sokan oltásért állnak sorba a háziorvosnál - 54 ezer ingyenes influenza elleni vakcina érkezett a megyébe

A szegedi Lahó Károlyné és férje minden évben beoltatja magát – nem is kapták még el soha az influenzát. Fotó: Karnok Csaba

Csak egy apró szúrás, de Lahó Károlyné azt mondja, megéri. Fotó: Karnok Csaba

– Amióta van rá lehetőség, minden évben beoltatjuk magunkat influenza ellen. Nem is kaptuk el a betegséget még soha – mondta a 79 éves szegedi Lahó Károlyné. Neki és 82 éves férjének tegnap adta be háziorvosuk az ingyenes védőoltást. Mint mesélték, egyszer sem volt panaszuk az injekció után, így szerintük akkor is megérné számukra, ha fizetni kellene érte.Csongrád megyében összesen 54 ezer adag ingyenes felnőtt oltóanyag áll ebben a szezonban rendelkezésre, már lehet kérni a háziorvosoknál. Érdemes is mielőbb, jelenleg ugyanis Csongrád megyében még szinte nincs is influenzaszerű megbetegedés, Pest, Zala és Fejér megyében viszont már jelentettek több tucat ilyen esetet a háziorvosok.Bár az influenza a legtöbb ember esetében csupán néhány napi kellemetlenséget jelent, bizonyos személyeknél komoly komplikációk alakulhatnak ki, ami akár kórházi ápolást is szükségessé tehet, és halált is okozhat. Hogy ez kinél fordul elő, nem lehet megjósolni. Évente a felnőttek 5–10, a gyermekek 20–30 százaléka betegszik meg a vírus miatt. A WHO adatai alapján három- és ötmillió között van a komoly szövődményes esetek száma világszerte egy-egy szezonban, és negyed- és félmillió között pedig azoké, akik belehalnak a betegségbe.Fekete Judit szegedi háziorvos több mint 150 ingyenes vakcinát kért és kapott – minden évben nagyjából ennyi betege adatja be az injekciót. – Szoktam mindenkinek javasolni, és én magam is minden évben beoltatom magam. Az idősek és krónikus betegek mellett a tanárok, kismamák és az egészségügyben dolgozók is jogosultak a térítésmentes oltóanyagra, és sokan közülük jönnek is érte. Persze van olyan is, akinek felajánlom, és visszautasítja, de ők vannak kevesebben.A szegedi háziorvos hangsúlyozta: soha semmilyen mellékhatásról nem számoltak még be betegei az influenza elleni oltás kapcsán. – Csak jó tapasztalataim vannak vele, ahogyan egyébként a tüdőgyulladás elleni vakcinával is. Igaz, hogy azért fizetni kell, de azt is szoktam javasolni mindenkinek, mert akár életet is menthet.Tavaly Csongrád megyében több mint 34 ezren kérték az ingyenes influenza elleni oltást. Ezt idén is bárki megteheti, aki rizikócsoportba tartozik, aki nem, az pedig a patikában vásárolhatja meg a vakcinát valamivel több mint 2000 forintért.