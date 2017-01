Sokan viszik betegen az óvodába a gyermeküket

A felvételit betegen is megírták



Szombaton írták a nyolcadikosok a központi felvételit – ide is többen betegen, lázasan mentek most el, félve attól, hogy a pótfelvételi nehezebb lenne. Ez azonban speciális eset, az iskolások többsége, ha rosszul érzi magát, otthon is marad. Ha pedig az intézményben lesz rosszul valaki, az iskolaorvos, ha helyben van, azonnal meg tudja vizsgálni, és ha szükséges, azonnal ki is írja. – Általában éppen a dolgozatok azok, amelyeket bejönnek megírni ilyen állapotban is – mondta el Kazi Mária , a mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója. Náluk átlagosan a diákok harmada van most otthon, ennél nagyobb problémát jelent azonban, hogy a pedagógusok között is sok a beteg.

Egyre több a beteg gyerek Csongrád megyében: a terjedő influenzavírus és az ezzel egy időben tomboló hányós-hasmenős megbetegedés miatt Szegeden átlagosan minden harmadik gyerek hiányzik az óvodákból. Van azonban olyan intézmény is, ahol a múlt hét végén már 50 százalék volt a betegek aránya.Közösségekben gyorsan terjednek a vírusok még az ilyen hideg időben is, elég egy beteg gyerek, és máris elkezdenek fogyatkozni a csoportok. Sok szülőnek éppen ez a problémája: mindig vannak olyanok, akik nincsenek tekintettel másokra, és akkor is viszik a gyereket, ha tudják, hogy nincs jól.– Két hete nem viszem óvodába a gyereket, óriási szerencse, hogy a nagyszülők tudják őt vállalni. Nem azért, mert beteg, hanem azért, mert sok a beteg a csoportban – magyarázta a megdöbbentő valóságot Anita.A szegedi édesanya azt mondja, először olyan bárányhimlős gyereket vittek be, akinek a leszáradó kiütései akkor kezdtek lepotyogni, de volt orvosi igazolása, hogy mehet. Aztán lett még egy kiütéses a csoportban, ahol már decemberben kezdődött a bárányhimlőjárvány. A szülő ebben az esetben azt állította, hogy csak a meleg ruha miatt lett pöttyös a gyerek tetőtől talpig, végül erről orvosi papírt is hozott.– Azt gondolom, a normális az lenne, ha ilyen állapotban nem vinnék be a gyerekeket. Tudom, hogy segítség nélkül ezt sokaknak nagyon nehéz megoldani, mégsem kéne kiszúrni a saját gyerekükkel és a többiekkel egyszerre.A probléma nem új keletű. Ha a gyerek beteg, a szülőnek otthon kell maradnia, amit sok munkahelyen nem néznek jó szemmel. A kérdés csak az, kinél hol a határ. Van, aki a köhögést, orrfolyást, de akad, aki a lázat sem tartja problémának, ha arról kell dönteni, elmenjen-e táppénzre. Az intézmények pedig nem sokat tehetnek.– Ha azt tapasztaljuk, hogy egy gyereknek több napja sűrű orrfolyása van, esetleg köhög, természetesen megkérjük a szülőt, hogy vigye orvoshoz. Abban az esetben pedig, ha felmegy a láza, hány vagy hasmenése van, már napközben szólunk, hogy jöjjön érte – mondta el Kiss-Szamosszegi Edit , a Garam utcai óvoda tagóvoda-vezetője. Hozzátette: a szülők többsége ilyen esetekben megértő és együttműködő, vannak azonban olyanok, akik nem értenek egyet azzal, hogy a gyereküknek otthon lenne a helye, és megpróbálják meggyőzni az óvónőket, hogy nincs semmi baja.– Ilyenkor az egyetlen lehetőségünk, hogy megértetjük vele, ezt az orvosnak van joga eldönteni. Ha viszont igazolást hoz arról, hogy a kicsi nem beteg, azt el kell fogadnunk.A tagóvoda-vezető elmesélte, előfordulnak olyan esetek is, amikor a szülők gyógyszerrel felszerelkezve érkeznek – antibiotikumos orrcseppet, receptköteles fájdalomcsillapítót is hoztak már be. Erre azonban nincs lehetőség: az óvónők nem adhatnak be semmiféle készítményt, ezt a házirend is jó ideje rögzíti.Kiss-Szamosszegi Edit úgy fogalmazott, a legideálisabb mérték mindig a gyerek állapota. Bágyadtan, erőtlenül akkor sem érdemes közösségbe vinni, ha más tünet alapján nem tűnik betegnek, hiszen ő sem fogja jól érezni magát. Ráadásul egy beteg gyerek egy teljes közösséget veszélyeztet.