Sokba kerül, ha elfagyott a vízóra

– A téli és a tavasz eleji időszak minden évben visszatérő problémája a vízmérők, belső vezetékhálózatok elfagyása – mondta Diós Zsolt , az Alföldvíz Zrt. PR-irodavezetője.– A legjobb megoldás az volna, ha még a fagyok előtt ellenőrizné mindenki a vízmérőjét. Egy 5 milliméteres résen ugyanis naponta 32, havonta akár 1000 köbméter víz is elfolyhat. A vizet, a mérőcsere költségeit és a szétfagyott, nem javítható mérőt is a fogyasztónak kell kifizetnie – hangsúlyozta Diós Zsolt.Diós Zsolt elmondta azt is, a szolgáltatási területükön élő felhasználók egyre tudatosabbak, odafigyelnek a vízmérőikre. – Az elmúlt napok időnként extrém hidege ellenére nem volt kiugróan sok elfagyással kapcsolatos hibabejelentésünk. Csongrád megyéből mintegy 30 esetben kaptunk jelzést. Szakembereink rövid időn belül elhárították a problémát. Itt van az enyhülés, az elfagyott vízmérők, vízvezetékek kezdenek kiolvadni. Most várható nagyobb számú bejelentés – tette hozzá.A szakembertől megtudtuk, a vízmérő elfagyására utalhat, ha az aknában vizet látunk, illetve a mérő üvege hálósan megrepedt, vagy a belső hálózaton nyomáscsökkenés, vízhiány tapasztalható. A fogyasztók az Alföldvíz ingyenesen hívható, műszaki hibabejelentőjén, a 80/922-333-as zöld számon kérhetnek segítséget.Az Alföldvíz szolgáltatási területén a vízmérőcsere díja 15 ezer 621 forint. A számlán szerepel majd egy 12 ezer 700 forint összegű kötbér is, a büntetés, azért, mert a fogyasztó nem vigyázott megfelelően a mérőre. Így a fagyás miatti csere végösszege 28 ezer 321 forint lesz, amit még tovább növel az elfolyt víz mennyisége.