Sokba kerülhet a hétvégi fogfájás: a klinikán szűkös az ügyeleti idő, 3 magánfogászat segít be

A szegedi Osztróvszky utcai rendelő neve egybeforrt az ügyelettel, hiszen huszonkét éve látják el ezt a feladatot. Fotó: Frank Yvette

Több ügyeletet is elbír a város

A Dentaline-ban szakorvosok látják el az ügyeletet is, így akár műteni is tudnak hétvégén vagy ünnepnapokon. Fotó: Karnok Csaba

Nagy feladat ezt felvállalni

A Dental Gardennél nem akartnak konkurenciát teremteni az államilag finanszírozott ügyeletnek - mondja Bajusz Örs. Fotó: Frank Yvette

Egyelőre nincs szó a klinikai ügyelet kibővítéséről

Meglehetősen szűk körű az állami finanszírozású fogorvosi ügyelet Szegeden: hétvégén és ünnepnapokon 13 óra után már nem kaphat ellátást a beteg, de hétköznapokon is csak 15 óráig fogadnak a fogorvosi klinikán pácienseket, akkor ráadásul beutaló is kell az ellátáshoz. A vérző betegeket, illetve a sürgős szájsebészeti beavatkozásokat 18 óráig egyébként még ellátják hétköznapokon a Tisza Lajos körúton. Akin viszont munkaidő után vagy egy csendes vasárnap délután hatalmasodik el a fogfájás, az csak a magánfogászatokra számíthat.Hétköznaponként viszonylag sok fogorvos érhető el estig, ma már nem ritka a 20 óráig tartó rendelés a magánpraxisokban. Pihenő- és ünnepnapokon viszont, vagyis a tényleges ügyeleti időszakban csak azért van elérhető fogorvos, mert néhány szegedi szakember felvállalta, hogy ezekben az időszakokban is kinyitják rendelőjüket. Egyikük sem számít fel ezért a szolgáltatásért ügyeleti díjat, de a vállalkozás által megszabott árakat természetesen ilyenkor is ki kell fizetniük a betegeknek.A privát fogászati ügyeletet a Dentha Lézerfogászat és Implantológia kezdte el Szegeden 1996-ban, amikor a rendelő nyitott.– Olyan fogászatot alakítottunk ki, ahová nem csak munkaidőben lehet jönni – mondta el Benedek Gábor tulajdonos. – Az eltelt évek alatt aztán kiderült, hogy hétköznapokon este 11-ig, sőt 10-ig is felesleges nyitva tartani – mindkettőt kipróbáltuk –, a 21 óráig tartó rendelési idő elegendő arra, hogy akinek panasza van, ellátást kaphasson.Az Osztróvszky utcai rendelő hétvégén és ünnepnapokon 9 és 19 óra között tart nyitva. Benedek Gábor elmondta, ezekben az időszakokban is ugyanazok a szolgáltatások érhetők el, mint a hagyományos rendelési idő-ben. Hozzátette: a szolgáltatás létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy van, aki száz kilométerről érkezik hozzájuk.Az elmúlt időszakban ez a helyzet egyébként megváltozott. A tavaly júniusban a Vadaspark lakóparkban megnyitott Dentaline szintén felvállalta az ügyeleti nyitvatartást. Hétköznapokon ide is este 9 óráig lehet menni, hétvégén és ünnepnapokon pedig 8 és 16 óra között tartanak nyitva. – Azt tapasztaltuk, hogy az ügyelet hiánypótló szolgáltatás, és elbír többet is belőle a város – mondta Csehné Szabó Katalin ügyvezető igazgató.– Nem vagyunk konkurenciái sem egymásnak, hiszen mi nem a belvárosban vagyunk. Viszont jól megközelíthető a rendelő, és nem parkolóövezetben fekszik.Az ügyvezető igazgató elmondta, náluk ügyeleti időben is szakorvosok dolgoznak, akár műtétet is el tudnak végezni. – Éppen ezért nem is klasszikus ügyelet a miénk, hiszen ezekre az időszakokra is lehet időpontot kérni azoknak is, akiknek nem akut panaszuk van, egyszerűen csak ebben az időszakban érnek rá fogorvoshoz menni.November elsejétől egy harmadik praxis is elindította az esti és hétvégi fogászati ellátást Szegeden. A Dental Gardennél elsősorban elhelyezkedése miatt döntöttek a feladat felvállalása mellett, hiszen a rendelő a Kárász utcán található. – Mivel nem akartunk konkurenciát teremteni az államilag finanszírozott ügyeletnek, mi hétvégén és ünnepnapokon 13.30 órakor kezdjük az ügyeletet, és 18.30-ig tartunk nyitva – mondta el Bajusz Örs szakmai vezető.A belváros közepén lévő fogászaton, amely kedden és csütörtökön a városban legtovább, este negyed 11-ig tart nyitva, szintén nem csak a sürgős eseteket látják el, így javasolt előzetesen telefonon bejelentkezni a rendelésre.A három praxis vezetői úgy fogalmaztak, ezt a feladatot csak azok a nagyvállalkozások tudják felvállalni, ahol több orvos dolgozik, csak így biztosítható ugyanis, hogy az ügyeletesek is ki tudják venni a pihenőnapjukat. Éjjel-nappal elérhető ügyeletet viszont egyikük sem vállalna – hiszen nekik is szükségük van szabadidőre.Baráth Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának dékánja elmondta, a klinikán hétvége délelőttönként 30–50 beteg is megfordul. Látják tehát, hogy van igény a munkaidőn kívüli ellátásra, az ügyelet biztosítása azonban meglehetősen költséges, amelyet az önkormányzat fizet. Egyelőre pedig nincs szó arról, hogy ezt az időszakot meghosszabbítsák.