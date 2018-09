Sokba kerülhet az ingyentankönyv

Felvételi előtt nincs miből készülni

A jelenlegi szabályozás alapján az 1–9. évfolyamon minden diák térítésmentesen juthat hozzá a tankönyvekhez. Ez azt jelenti, hogy a közoktatásban részt vevő diákok immár 85 százalékának nem kell fizetnie ezekért a kiadványokért. Legalábbis elméletben, a gyakorlat ugyanis ennél jóval árnyaltabb. Szinte alig van olyan család, ahol valóban semmit nem költenek tankönyvekre, extrém esetben pedig akár 20 ezer forintot is otthagyhatnak a szülők a tankönyvboltban, ingyentankönyv ide vagy oda.A probléma alapja az, hogy a diákok nem ingyen kapnak tankönyvet, hanem – ahogyan a rászoruló családok korábban is – térítésmentesen kölcsönözhetik azokat egy évre az iskola könyvtárából.Vagyis a kiadványok az iskola tulajdonában vannak, azokat a tanév végén vissza kell adni. Ezek a tankönyvek aztán még akár évekig is foroghatnak a feljövő évfolyamoknál, az állapotuk azonban sok esetben akár már egy év alatt is kritikussá válhat. Az pedig szerencse kérdése, melyik osztály kap teljesen új könyveket és melyiknél használnak régieket.– Általában kénytelen vagyok megvenni az ingyenes tankönyvet, mert amit kapunk, az használhatatlan. Idén már lapok is hiányoztak néhány kiadványból – mesélte egy negyedikes gyerek édesanyja.Vigyázni kell rá – így nehéz belőle tanulni.Miközben tehát a gyerekek akár egy év alatt elfogadhatatlan állapotúra forgatják a tankönyveket, azokba ugyanakkor se beleírniuk, se aláhúzniuk nem lehet. Ez – főleg egy felsős esetében – már a tanulást is megnehezítheti. Ez a másik fő ok, ami miatt a szülők úgy döntenek, inkább legyen otthon saját.– Óhatatlan, hogy órán a gyerekek jegyzeteljenek. Ezután a könyvet már nehéz év végén kiradírozva szép állapotba hozni – fogalmazta meg tapasztalatát Fekete Marianna, akinek fia most kezdi a hetedik osztályt egy új iskolában. – Ha nem megfelelő, úgyis ki kell fizetni, de ha mégis visszaveszik ronda állapotban, kitolás azzal a gyerekkel, aki a következő évben megkapja.Én ezért minden évben megvettem a teljes készletet, az ingyenkönyvet meg ahogy kaptuk, elraktam, és érintetlenül visszaadtuk tanév végén. De így legalább bátran használta a fiam a sajátját. Idén viszont az új iskolában azt mondták, használják a könyvet bátran a gyerekek. Év végén pedig értékcsökkent áron azt vesszük majd meg, amit szeretnénk megtartani vagy nagyon elhasználódott.A kölcsönzött tankönyveknek egyébként éppen ez a másik hibájuk: hogy azok később már nem állnak rendelkezésre. Így ha a tananyagot nem fejezte be az osztály, és átcsúszott a következő tanévre, nincs miből készülni az órákra, ahogyan felvételi előtt sem lesz könyv, amiből át lehetne nézni visszamenőleg a szabályokat, definíciókat. Ezek miatt sokszor azok is saját könyvet vesznek, akik egyébként vadonatúj kiadványokat kapnak év elején.A legrosszabbul ott járnak, ahol az iskola által megrendelt tankönyvekből a pedagógusok nem akarnak tanítani – ilyenre is van példa Szegeden. Egy édesanya elmesélte: az OFI könyveit azért kénytelen megvenni, mert kritikán aluli állapotban kapják meg, viszont azokat kell használni.A pedagógusok viszont a Mozaik Kiadó könyveinek tematikája alapján tartják az órákat, azok alapján írják a vázlatot is, így ha érteni is akarja a gyerek a leckét, hozzá kell olvasni azt is. A dupla tankönyvcsomagot ő idén 20 ezer forintért tudta megvásárolni.– Felső tagozatosok elsősorban a továbbtanulásra való felkészülés miatt vásárolnak saját tankönyvet, illetve sok esetben azért jönnek, mert a magántanár vagy a kiszemelt középiskola más könyv ismeretét kéri, mint amiből az iskolában tanítanak – foglalta össze tapasztalatait Molnár Imréné, a Fókusz Könyváruház üzletvezetője. Náluk most nagyüzem van – több népszerű tankönyv már az első napokban elfogyott, így rendelést kell leadniuk a szülőknek. Tegnapra azonban megérkezett az első utánpótlás szállítmány.A hetedik osztályos Szőke Csanád is szerdán vásárolt édesanyjával: biológia-, kémia-, földrajz-, fizika- és történelemkönyvet a Mozaik Kiadótól. – Tavaly még ilyen könyvekből tanultunk, és nagyon szerettem. Most más tankönyveket kaptunk a suliban, amelyek egyrészt használtak, gyűröttek, másrészt szerintem nem is ilyen jók. Ezekből jobb lesz tanulni – magyarázta. Nekik 10 ezer forintba került az ingyenes tankönyvcsomag kiegészítése.Öt magán-tankönyvkiadó indít pert a magyar állam ellen, mert az eljárás lefolytatása nélkül visszautasította májusi kérelmüket, hogy még öt évre meghosszabbítsák tankönyveik engedélyét. Információink szerint köztük van a szegedi Mozaik Kiadó is, erre vonatkozó, több hónappal ezelőtti, majd két nappal ezelőtt megismételt megkeresésünkre azonban a cég nem reagált.A pert indító kiadók összesen 21 tankönyvre adtak be hosszabbítási kérelmet, így a bíróság 21 külön tárgyalást tűzött ki az ügyben. Ha a tankönyvkiadók elveszítik a pert, jövőre már csak állami tankönyvekből taníthatnak a magyar iskolákban.Nem őriztem meg a régi tankönyveimet. Nem emlékszem, mi lett velük. Elvesztek, elkallódtak valahol az idők során, de azt sem tartom kizártnak, hogy még megvannak a padlás vagy a pince egy eldugott részében egy doboz legalján megsárgulva.Noha nem használom őket, de eltettem a régi könyveimet, amikor befejeztem az iskolát. Amennyire tudom, a szüleim padlásán porosodnak, oda kerültek iskola után, mert nem volt már rájuk szükségem, de azért kidobni sem akartam őket, hátha egyszer majd kellenek.Nem tettem el a régi tanulnivalót. Oda se adtam a fiatalabbaknak. Szerintem az idő során elvesztek valahol. Sokat költözik az ember élete során, egy-egy ilyen alkalommal pedig elkallódhattak. Az sem kizárt, hogy annak idején direkt hagytam el őket.Akad olyan tankönyv, amit bedobozoltam, mert már nagy valószínűséggel nem kell. Olyan is akad, amit elöl hagytam, ha kellene, miután befejeztem az iskolát. Ilyen a magyar vagy a töri. Mivel továbbtanulok, szükségem lehet még rájuk a közeljövőben.