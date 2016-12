Sokba kerülhet, ha nincs a gyereknek adókártyája

A személyi jövedelemadó törvény (szja) változása alapján a NAV-nak november 30-áig több százezer olyan gyermeknek kellett volna elküldenie az adóazonosító jelet tartalmazó adókártyát, akik 2006. január 1. előtt születtek, és év végéig még nem töltik be 25. életévüket. A Baker Tilly Hungária könyvvizsgáló cég információi szerint azonban nem minden érintett kapta meg a kártyáját – miközben nem ez az első nekifutás. A változást eredetileg már idén januártól be akarták vezetni, de tekintettel a fiatalok nagy számára, ezt kitolták 2017. január 1-jére.



– Amennyiben az érintettek erről még nem kaptak hivatalos tájékoztatást, akkor javasolt a szülőknek vagy a nagykorú fiatalnak személyesen érdeklődni a legközelebbi NAV-ügyfélszolgálaton – hívta fel a figyelmet Mitrik Kornélia, a könyvvizsgáló cég bérszámfejtési szakembere.



A törvény értelmében 2017. január 1-jétől már csak akkor vehető igénybe a családi adókedvezmény, ha az eltartottak adóazonosító jele is rendelkezésre áll. Mivel ennek „megképzése" a gyermekek számára csak 2006 óta működik automatikusan, a korábban születettek esetén ezt az adóhatóságtól kell igényelni.



A 16T34-es nyomtatványon lehet kérelmezni az adóazonosító jel kiállítását azon gyermekeknek, akik után családi kedvezmény vehető igénybe. Fontos, hogy enélkül a munkáltató nem fogja tudni érvényesíteni a családi adókedvezményt a bérszámfejtésben, ami egy háromgyermekes család esetén havonta már százezer forint kiesést is jelenthet.