Sokkolta a külföldi diákokat a tranzitzóna látványa

Kékesi Márk (jobbról) mutatta meg a hallgatóknak Röszkénél a határzárat. Fotó: Török János

– Engem sokkolt a tranzitzóna látványa – az indiai Priyam Goswami Choudhury szerint, aki egy berlini egyetemen tanul már két éve, a valóságban ők maguk a migránsok. A lány azokra a diákokra gondolt, akik világszerte különböző egyetemekre pályáznak, keresztbe-kasul utazzák az európai és más országokat. – Jól beszélünk nyelveket, tanulunk és hosszabb ideig egy-egy országban élünk – az Indiában született nő szerint élesen el kell választani a menekülteket a migránsoktól – az előbbiek támogatásra szorulnak.

Nem börtön, de úgy néz ki

Mindenkinek van saját tapasztalata

Nem csak európai probléma

Hatvan egyetemi hallgató egy nemzetközi program részeként utazott Szegedre, ahol kéthetes intenzív kurzuson vesznek részt. A hároméves programban, amely a kora modern kori válság jelenre is érvényes összefüggéseit keresi, tíz európai egyetem vesz részt. Az elméleti programba három intenzív kurzust építettek be, ezek egyike a szegedi, ahol a migrációs krízist közelítik meg több szempontból. Ennek egy része volt a kirándulás a határzárhoz.– Jó lett volna találkozni a tranzitban élőkkel – véli az indiai lány. – Azt a kevés intim szférájukat is elvettük volna – ellenkezik Priyammal a Prágában tanuló, portugál Rui Rato. Ebben nem sikerül dűlőre jutniuk, de abban egyetértenek, hogy a tranzitzóna valami teljesen más, mint ami innen pár száz méterre történik. A brazíliai Daniel Floquet nem is szépíti, amit gondol: koncentrációs táborra hasonlít a határzárba épített átmeneti migránstábor. A jelenleg Portugáliában élő Daniel azt is hozzáteszi, hogy amikor Tahitiből a földrengés miatt tömegesen menekültek hozzájuk, őket is hasonló táborokban helyezték el addig, amíg el nem döntötték, hogy befogadja-e őket Brazília vagy sem. Azt azonban teljesen képtelen dolognak nevezte a fiú, hogy naponta öt embert engednek be a tranzitba, majd többeknek ott kell tartózkodniuk akár egy éven át is.– Nálunk nem újdonság – a portugál Rui szerint hozzájuk régóta folyamatosan mennek Afrikából. Bár az emberek egy része idegenkedik az érkezőktől, a közbeszéd mégis a lehetőséget hangsúlyozza ebben, hiszen Portugáliában recesszió van, elöregedett a népesség.– Brazíliában befogadták például a Tahitiből menekülőket, de azzal már nem törődött a kormány, hogy mi lesz velük – Daniel ezt saját hazája hibájaként említi. A brazil fiú szerint a honfitársai akkor sem háborodtak fel, amikor 2015-ben a kormány a nagyobbacska menekülttömeg befogadását ajánlotta fel.– India hatalmas ország, több száz nyelvet beszélnek – magyarázza nevetve Priyam, hogy miért értette félre a kérdést. Először ugyanis az indiai lány a belső migráció okait próbálta megmagyarázni. Miután megértette, hogy az országon kívülről érkezőkre kérdeztünk, akkor az ötvenes években, Tibetből érkezőket említi, akik azóta is a kormány által kijelölt telepeken élnek, szigorúan ellenőrzik őket. Sokan mennek Afrikából is, nekik számolniuk kell azzal, hogy Indiában még mindig az európaiakat fogadják szívesebben, pedig már elindult a gyarmatosításkori szemlélet megváltozása.– A menekültek nagy része haza fog menni, ha ott nem kell a terrortól, a háborútól félniük – Rui Rato szerint a jelenlegi hullám alkalmasint lecsenghet, de a krízisnek mégsem lesz vége, mivel a víz- és az élelmiszerhiány miatt máshonnan indulhatnak el tömegek. A fiatalok azt nem tudják, mi lehet a megoldás, de hallgatóként információkat gyűjtenek, figyelnek. – Ha nem hoz döntéseket Európa és a világ, akkor vagy katasztrófában, vagy valami felismerésben fog végződni, de semmiképpen nem kerülhetők el a veszteségek – értettek egyet a diákok.