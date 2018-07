Sokszínűek a homoktrendek - várjuk a legjobb homoképítményeket!

Fotó: Kiss Tímea

Várjuk a legjobb homokvárakat!

A folyónál csak a koncentráció mélyebb ilyenkor a Körös-torok strandján, de talán a világ összes lankás, homokos partján megfigyelhető ugyanez a jelenség. Két egyforma alkotás – elvégre ez is művészet – talán ennek ellenére sem születik.Csongrádi „terepmunkánk" során találkoztunk így néhány apró csúcsból álló, hegységszerű munkával, más a kisvödrével a hagyományos várak megoldásait követte. A csepegtetősmódszerrel a Gyűrűk ura tájai is meg tudtak elevenedni, de ezeket reggelre elmosta a víz a torkolatnál.Azonban a túlélőkből is tudtunk szerencsére szemlézni, az előrelátóbbak alkotásai a hétvégén ellenálltak zápornak és áradásnak egyaránt – legalábbis egy darabig. Az idei szezonban is hódítanak a szfinxek, bár egy helyi művész kénytelen volt napszemüveggel leplezni a figurája hiányosságait. A ló alkotója ennél jóval aprólékosabb művel kápráztatta el a part népét, míg más számára inkább a funkció, mint az esztétikum volt lényeges. Ülőalkalmatosság készült egy napernyő alá, amely ha a homokmúzeumba nem is, valamelyik trendi bútoráruház villámakciójába befért volna.