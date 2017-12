Sokszor csak a GPS segít a házszámok keresésében

Aki keres, nem biztos, hogy talál is. Gyakran hiányzik a házszám, vagy már lekopott a régi. Jobb esetben legalább kitesznek valamilyen ideiglenes jelzést a lakók. Fotók: Frank Yvette

– Általában nem probléma, ha hiányzik a házszám, mert ismerem a helyet, ahová megyek. Ha meg nem, akkor megnézem a szomszédban a számot – mondta egy futárként dolgozó fiatalember a József Attila sugárúton. Hozzátette, legrosszabb esetben a telefonján a Google Mapsen megkeresi, vagy felhívja, akit keres, és elmagyaráztatja vele, hol a ház. Nem mindenkinek van azonban okostelefonja– nekik marad a keresgélés az utcán.

Ezt sok esetben akadályozza, hogy több egymás után sorakozó házon sincs házszám: a József Attila sugárúton és a nagykörúton is van ilyen szakasz. A József Attila sugárúton láttunk olyan új építésű társasházat is, amelyre papírlapon ragasztották ki a házszámot, máshol az egyik számjegy leesett valamikor, amit azóta sem pótoltak.

– A házszámok megjelenésére, méretére vonatkozóan jogszabályi előírás nincs. Viszont azt városi rendelet írja elő, hogy a házszámtábla elkészítése, elhelyezése, karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának kötelessége. Tapasztalataink szerint a tulajdonosok ennek többnyire eleget tesznek. Leggyakrabban ott hiányzik, ahol az új lakóépületek ugyan már beköltözhetők, de a homlokzatuk végleges kialakítása még nem történt meg – tájékoztatott Varró László, az önkormányzat igazgatási és építési irodájának osztályvezetője. Hozzátette, a házszámok kihelyezését az építésügyi hatóság ellenőrzi. Ha a tulajdonosnak felróható hibát, hiányosságot tapasztalnak, az ügyben hatósági eljárást indítanak, és kötelezik a tulajdonost a házszám kihelyezésére – de állításuk szerint idén nem vált szükségessé ilyen intézkedés.

– Fontos lenne, hogy kiírják a házszámot a tulajdonosok, mert a helyrajzi számok alapján nem könnyű tájékozódni. Ilyen esetekben a mentőegységek térinformatikai eszközeit használjuk, hogy odataláljunk a címre, ahol segítenünk kell – mondta el Zentay Attila, az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója. Megjegyezte, van, hogy az utcanévtábla is hiányzik egy-egy sarokról, mert építkezésnél például levették, és elfelejtették visszatenni. Odatalálnak így is, de könnyebb lenne kitett házszámokkal és utcanévtáblákkal.Molnár Krisztina, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt mondta, szerencsére komoly térinformatikai háttértámogatással rendelkeznek ilyen esetekre. A tűzoltóautókban is van navigációs rendszer, és a szegedi főügyelet munkatársai is segítik vonulás közben a tűzoltók tájékozódását. Emellett járművezetőik helyismerete is jó. De azért olykor jól jönne, ha az ingatlanokon jól látható helyen ki lenne téve a házszám.