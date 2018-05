Soma a Virtuózok döntőjében: a 14 éves szegedi zongoristának is szurkolhatunk a pénteki fináléban

Világszerte terjeszkednének



A Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő jövőbeni befektetésével hozzájárul ahhoz, hogy a Virtuózok – mint Magyarországon már sikeresen befutott komolyzenei formátum – a nemzetközi vérkeringésbe is bekerüljön, és a világ minél több országában elindulhasson. A Virtuózok idei programjait bemutató sajtótájékoztatón írták alá az erről szóló együttműködési megállapodást. Peller Mariann kifejezte örömét azzal kapcsolatban, hogy magyar befektető is csatlakozik a céghez, a hazai partner szerepe azért is fontos, mert mindenképp szeretné, ha magyar kézben maradna a Virtuózok.

Balázs-Piri Soma felkészítő tanára, Sóti Szobonya Emőke irányításával gyakorol a Király-König Péter Zeneiskolában. Fotó: Kuklis István

Egy ifjú szegedi muzsikus is bejutott a Virtuózok péntek esti döntőjébe: a komolyzenei tehetségkutató fináléjában Balázs-Piri Somának, a 14 éves zongoristának szurkolhatunk. A fiatal tehetséggel, édesanyjával és zongoratanárnőjével a Király-König Péter Zeneiskolában beszélgettünk.– Óvodás koromban javasolta egy óvó néni, hogy iratkozzak be zongorázni, mert szerinte jó volt a ritmusérzékem – mondta a fiatal zenész. – Jövőre ballagok az általános iskolából, előtte felvételizek Budapesten a Zeneakadémia rendkívüli tehetségek osztályába, illetve a Bartók Béla Konzervatóriumba, amire már most készülünk, ezért kicsit sűrű ez az időszak – árulta el Balázs-Piri Soma.– Természetesen izgulok a Virtuózok pénteki döntője miatt, de sokat gyakorolunk, az segít a nyugodtabb készülésben. Egész naposak a versenyek, kint várakozok a stúdióban, amíg sorra nem kerülök, ez egy kissé megterhelő, de zongorázás közben elmúlik a stressz – fogalmazott Soma. A kérdésünkre, hogy milyen tervei vannak a zenei pályán, határozott választ adott. – Biztos, hogy zongorával szeretnék foglalkozni a jövőben is.– Ez olyan, mint az olimpia előtt az úszás: napi négy-öt órát készülünk a döntőre. Adrenalin nélkül nincs teljesítmény, kell egy egészséges nyomás a versenyhez – vette át a szót Sóti Szobonya Emőke, Soma felkészítő tanára. – Soma szerény, de nyilván ő is, mint mindegyik versenyző, szeretné megnyerni a döntőt. Megsokszorozta az eddigi tudását, és ez a legfontosabb. A nyomás óriási: a középdöntő után kezdtünk bele az új darab elsajátításába, amit egy átlagos középiskolás gyerek majdnem fél évig tanul. Erre Somának öt napja volt. Szerencsére a család mögötte áll, és támogatja mindenben – hangsúlyozta Sóti Szobonya Emőke.– Soma a Virtuózok döntője mellett készül az akadémiai felvételire, ami teljesen más anyag, mint amit péntekre visz magával – mondta Balázs-Piri Ildikó, a zongorista édesanyja. Somát mint ifjú tehetséget az SZTE Zeneművészeti Kar professzora, Kerek Ferenc Liszt Ferenc-díjas zongoraművész is segíti.