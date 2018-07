Sörkülönlegességek és zenészek a belvárosban

– A Tisza Expo Zrt. vasárnapig tartó rendezvénye balkán, lengyel és osztrák tematikai napokból áll, ezzel a különböző nemzetek kultúráját szeretnénk megismertetni a látogatókkal – fogalmazott Tanner Zsanett , a Tisza Expo iroda- és projektvezetője.– 50 kiállító mutatja be kézműves söreit, valamint nagyüzemi, prémium kategóriájú főzdék is kiköltöznek a Dugonics térre. Elsősorban magyar, belga, cseh és lengyel söröket kóstolhatnak meg a látogatók. A célunk az, hogy minél jobb hangulatot teremtsünk, és senki ne maradjon éhes vagy szomjas – mivel ételkülönlegességek is kaphatók a fesztiválon – mondta Tanner Zsanett.– Az Utcazene Fesztivált Szeged belvárosának 10 pontján rendezzük meg, a Dugonics tértől a Stefániáig. Mintegy 100 zenész három napon át muzsikál a város szívében. A közeli vendéglátóegységeknél lehet majd szavazni az együttesekre, és az öt legtöbb voksot gyűjtő formáció közül a szakmai zsűri választja ki a győztes zenekart, amely 500 ezer forinttal gazdagodik. A zsűri tagja többek között Csikota József , a szegedi zeneművészeti kar egyetemi adjunktusa, Németh István, a Szegedi Városkép ügyvezető igazgatója és Szénási Róbert szegedi önkormányzati képviselő. A zenekarokat ma és holnap 14-től 24 óráig, vasárnap 12-től 17 óráig hallgathatja meg a közönség, a zsűri vasárnap 19 órakor hirdet eredményt – magyarázta a fesztivál szervezője.