Sorozatban lopják a bicikliket Szegeden: ha kell, feltörik a tárolót is

Hasznos regisztrálni



Legutóbb múlt kedden tartottak ingyenes kerékpár-regisztrációt a Szegedi Rendőrkapitányságon. Az évek óta sikerrel futó BikeSafe programban a tulajdonosok megadják kerékpárjuk adatait, azonosítóit, fotót készítenek róla, és kapnak egy biztonsági matricát a járműre – így könnyebb az ellopott biciklik felderítése, illetve a megtaláltak azonosítása.

Torma Ákos a szobában tartja a biciklijét. A tárolóból ugyanis a múlt héten lopták el a barátnője kerékpárját. Fotó: Frank Yvette

– Pénteken este 8-kor értem haza, betoltam a bringát a tárolóba, és bezártam. Aztán szombaton 11 óra körül indultam volna, de láttam, hogy félig nyitva a tároló ajtaja. Tudtam, hogy baj van – mondta tegnap Torma Ákos, miközben a Bécsi körúti társasház alagsorában lévő feltört tárolót mutatta nekünk. Barátnője, Nikoletta biciklijét lopták el – az övéhez és lakótársáéhoz viszont nem nyúltak.A megmaradt két férfibiciklit azóta inkább fölvitték a lakásba. Amikor használja, Ákos onnan cipeli le és föl. – Többet biztos nem hagyom a tárolóban, amíg nem lesz zárható az alagsori folyosó is – jelentette ki. Még szombaton bejelentést tett a rendőrségen, az ujjlenyomatvétel nyomai még látszottak az ajtón. Az egyébként regisztrált bicikli nagyjából 40 ezer forintot ért, plusz az érzelmi kötelék, ami Nikolettát a bringához fűzte.

A tároló ajtaja nyitva, az egyik bicikli sehol – döbbent meg Ákos. Fotó: Frank Yvette

Nem ők voltak az egyedüliek, akiktől a napokban lopták el a kerékpárjukat. Egy Facebook-csoportban több másik esetről tettek bejelentést. Alexandra lezárt biciklije a Stefánián, a Kőrösy-iskola környékén tűnt el, Sánta Melindáé pedig egy felsővárosi panel lépcsőházából, szintén pénteken éjszaka.

Mindent visznek, ami mozdítható. Fotó: Frank Yvette

Mivel Melinda vaskorláthoz zárt bringája a barátjáéhoz volt hozzáláncolva, a kettőt együtt lopták el. – Szerintem a barátomnak csak pechje volt. Inkább az enyémre utazhattak, az ugyanis kétszázezret ért. Az övé „csak" hatvanat– mondta Melinda, aki azt mondta, bár nem volt regisztrálva a kétkerekűje, még átfestve is megismerné bármikor. Ők is bejelentették a lopást a rendőrségen, ahol azt mondták nekik, a lopott biciklik egy részét megtalálják, lehet, hogy fél év múlva érdemes lesz újra érdeklődniük.

Tippek a rendőrségtől



1. Mindig lakatoljuk le a biciklit, akkor is, ha csak öt percre szaladunk be valahová!

2. A kerékpár lezárásához használjunk erős, vastag láncú vagy komolyabb U lakatokat, még ha azok drágábbak is! A tolvajok elsősorban azokat a bicikliket keresik, amelyeket vékonyabb vagy egyszerű számzáras lakattal zártak le.

3. Hosszabb „parkolás" esetén mindent, ami mozdítható a bicikliről, vigyünk magunkkal!

4. A kerékpárt tanácsos forgalmas helyen lezárni, a nagy tömegnek visszatartó ereje van a tolvajokkal szemben!

5. Még lezárva se tároljuk a kerékpárt a lépcsőház folyosóján, pincéjében! A lezárt folyosó sem jelent különösebb akadályt a tolvajoknak. A bicikliket zárható kerékpártárolóban célszerű elhelyezni!

– Semmi nyomot nem hagytak. Se ujjlenyomat, se fémdarab, semmi – mesélte elszomorodva a fiatal nő. A reményt azért nem adta föl: egyelőre gyalog közlekedik, még nem vett bérletet, se új biciklit.Megkérdeztük a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy az átlagoshoz képest több bejelentés érkezett-e biciklilopásról a rendőrségre Szegedről a napokban. Válaszukban a kérdés pontosítását és türelmet kértek.