Sorra bejöttek a pályázatok, de saját erőből is fejlesztenek: odafigyelnek a gyermekeikre a tömörkényiek

– Elégedett vagyok a 2017-es évvel, nagyon sok, korábban beadott pályázatunk nyert – összegezte Bánfi Sándor, Tömörkény polgármestere. – A pénz jó részét felújításokra költjük. Az egészségházra 35 milliót, az óvodára 56 milliót, az idősek nappali ellátását célzó intézményre 60 milliót, energetikai korszerűsítésre 40 milliót fordíthatunk– részletezte.A polgármester említett olyan beruházásokat is, amelyeket saját erőből oldanak meg. Ilyen a főzőkonyha teljes felújítása, a buszváró megszépítése, a templom előtti járda kialakítása, illetve a temetőnél az út rendbetétele. Az utak mellé 38 lámpatestet sikerült elhelyezni. Bővült a kamerarendszer, ennek következtében a falu vezetője szerint szinte megszűntek a bűncselekmények Tömörkényen. Arra is nagyon büszke, hogy 57 óvodásuk van, tavaly 12 baba született a faluban, és idén is hasonló jó hírekre számít, mert már most 7 kismamáról tudnak. Az önkormányzat nemrég 383 köbméter tűzifát kapott, ez az eddigi legnagyobb mennyiség, ennek a szétosztása jelenleg is zajlik, mondta.– Korábban megvásároltunk egy egykori lakóházat, ott bölcsit alakítunk ki. A terveink szerint idén már fogadunk kisgyermekeket. Most nyertünk 40 milliót egy úgynevezett gyermekház létesítésére. Ott majd olyan, főként óvodáskorú kicsikkel foglalkoznak szakemberek, akiknek segíteni kell valamilyen téren a közösségbe való beilleszkedését. Mikulásra, illetve karácsonyra minden óvodás és iskolás csomagot kapott, amelyekbe ajándékot, déligyümölcsöt tettünk – idézte fel Bánfi Sándor.Az új esztendő reményei szerint főként arról szól majd, hogy az összes megnyert pályázatot sikeresen teljesítsék. Tömörkényen a lakosok nagyon szeretik a rendezvényeket. A sorban az első a motorostalálkozó, amelyet idén áprilisban is megszerveznek. A retró diszkók, a lovasnap, a falunap, a szüreti bál mindig hatalmas érdeklődés mellett zajlik. Bánfi Sándor azt viszont hiányolja, hogy továbbra sincs a szennyvízhálózat kialakítására megfelelő pályázat. A bentlakásos szociális otthon felújítására sincs, pedig nagy szükség lenne rá: 50 lakójuk van, de ugyanennyien vannak várólistán, hogy bekerülhessenek.