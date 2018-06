Sorra buknak a mazsolák Csongrád megyében - Túl szigorúnak tartják a forgalmi vizsgát a tanuló vezetők

Bukta a derékszög miatt

Gaál Péter: Menekülnek a vizsgázók a megyéből. Fotó: Török János

Sok volt a kihagyás, kijött a gyakorlatból

Idősek a vizsgabiztosok és az oktatók is

Pataki Bálint: Nem biztos, hogy baj a szigor. Fotó: Karnok Csaba

Nagyobb értékű a szegeden szerzett tudás

Minden a jogszabályok szerint megy

– Nem jöttünk ki az oktatómmal, ezért 14 levezetett óra után kértem az autósiskolától, hogy válthassak, és ennek nem volt akadálya. A másodiknál, összesen 22 óra után sajnos volt egy nagyobb kihagyásom, úgy 4-5 hónap – mondta Gaál Péter , hozzátéve, az ő hibájából, hiszen beteg is volt közben.Ezután pluszórákat vett, és 48 óra után ment el vizsgázni, ám – ahogy fogalmaz – kifogott egy mumusnak számító vizsgabiztost– Apróságokba is belekötött, már a legelején, ami nem nyugtatott meg – emlékszik vissza. További 4-5 óra múlva ment el a második vizsgára, majd újabb 3-4 után a harmadikra, és a negyedik előtt sem tudott 2-3 óránál többet venni, mert fogytán volt a pénze.Péter több mint 80 óránál jár. A hatodik vizsgájára viszont csak akkor jelentkezhet, ha átmegy az ilyenkor kötelező pályaalkalmassági vizsgán, és ott alkalmasnak találják. Erre még nem kért időpontot, azt sem tudja, hogyan megy majd.– Mindenki úgy tartja, hogy sok a sikertelen kísérlet Szegeden. Az egyik vizsgabiztos azt mondta a bukásom után, hogy biztos front van, előttem öt hölgyből csak az első ment át – emlékszik vissza Gaál Péter.– Nemcsak az oktatótól hallottam, hanem másoktól is, hogy a több sikertelen kísérlet után egyszerűen átmentek Kiskunhalasra vizsgázni – mondja, hozzátéve, nem jó, hogy a legtöbb vizsgabiztos 50 év feletti. Úgy véli, nem elég rugalmasak. Azt tanítják nekik, hogy vegyék fel a forgalom ritmusát, miközben a vizsgán többször úgy érezte, mások az elvárások.– Jövök az Árkád felől, és az alagút alatt bemegyek az Attila utcába, mire megszólal a vizsgabiztos, hogy nem volt elég derékszögű a manőver, ráadásul az aszfaltjelzés is alig látszott – emlékszik vissza Péter, hozzátéve, az oktatója szerint ezután továbbmehetett volna egy intéssel. Úgy véli, nyugodtan lehetne kamera a tanulóautókban a vizsgák idejére, ez segíthetne eldönteni a vitatott eseteket.– A 4-5 hónap kihagyás sok, a kulcs a folyamatosság, Péternek szinte újra kellett kezdenie – reagál a felvetésekre, kritikákra Pataki Bálint , a Csillag Autósiskola vezetője. Az sem jó, hogy nem döntött még a folytatásról, minden nappal kopik az addig megszerzett tudása. És az idő is telik, az első sikeres elméleti vizsga 2 évig érvényes, ezen belül lehet valakinek öt vizsgája. A hatodiktól, a folytatásról a pályaalkalmassági vizsgálat (PÁV) dönt.– Tényleg sok a sikertelen vizsga a megyében, tudomásom szerint sereghajtók vagyunk Baranyával együtt – mondja a szakember, hozzátéve, ez nem azt jelenti, hogy itt rosszabbak az oktatók. Nem cáfolja, hogy öregek a vizsgabiztosok, miközben idősek az oktatók is – a szakmára ez nagyon is jellemző. Nincs elegendő utánpótlás, a szakoktatói képzésre jelentkezéshez irreálisan magas a felvételi elvárás.Pataki Bálint is úgy tudja, mennek át vizsgázni más megyébe a tanuló vezetők, de szerinte a szegedi nagyobb értékű, és máshol is jól használható tudást ad. Nem kirívó, hogy pályaalkalmasságira kell menni valakinek 5 vizsga után, de ő csupán egy tanulójukra emlékszik, akinek ez végül nem sikerült. – A vizsgabiztosi döntéseket kívülről értelmetlen volna minősítenem, bár az elhangzottakat nem tapasztaltam. Azt viszont elismerem, hogy az országos átlagnál nagyobb lehet nálunk a szigor – mondja, bár szerinte nem biztos, hogy ez olyan nagy baj.– A vizsgabiztosok szakfelügyeletét évente legalább nyolc órában biztosítani kell, ezek során egyszer sem tettek a minisztérium szakemberei olyan megállapítást, hogy Csongrád megyében ne a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlana a közúti járművezetők vizsgáztatása – írta kérdéseinkre adott válaszában a megyei kormányhivatal sajtószolgálata. Hangsúlyozták, a képzés színvonalában nem lehet különbség a városok között, az oktatói munka minősége nem köthető egy-egy településhez.– A panaszos által leírtak a 2017. évre vonatkozó statisztikai adattal kapcsolatban fedik a valóságot, következtetései azonban vitathatók – írta a kormányhivatal. Megjegyezték, a gyakorlativizsga-biztosoknak ezután is elvárásuk lesz a vizsgázók jogkövető magatartása.