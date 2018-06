Sorra nyílnak a menő gyorséttermek: a szakemberhiány ellenére hamburgerezővel és bageleket kínáló hellyel bővült Szeged

Az árak



A Bagel House-ban a reggeliket 690 és 2990, a bageleket 990 és 1190 forint között kínálják, a legnépszerűbb a Bagelpiramis nevű változat baconnel, két tojásból készült rántottával, sajttal és spenóttal. A Zing hamburgereit 1090 és 1950 közötti összegért fogyaszthatjuk, a sült krumpli felára 380, az Angus marhából készült húspogácsáé 450 forint.

Rövid időn belül két új, divatos vendéglátóhely is nyílt Szegeden, holott két hete írtuk meg, hogy a Gödör étterem és a Fa-Villa vendéglő után a Szent István téri lángosos is lehúzta a rolót a vendéglátásban tapasztalható munkaerőhiány miatt (2018. május 29.: Már lángossütőt sem találni Szegeden).A Kárász utcán nyílt Bagel House-ról és az Aradi vértanúk terén lévő Zing Burgerről a SunsEATy blog egyik szerzője, Kormos Gergő számolt be először. A Bagel House-ban, amely három hete várja a vendégeket a Kárász utcán a Lobby kávézó szomszédságában, bagelt kínálnak számos változatban.A bagel tradicionális zsidó pékáru. Különlegességét annak köszönheti, hogy sütés előtt megfőzik. – Ez egy hirtelen jött dolog volt, mert turizmussal szerettünk volna foglalkozni, de végül vendéglátás lett belőle, mert megláttuk benne azt a lehetőséget, hogy ezzel az étellel egyedülállóak lehetünk – mondta a név nélkül nyilatkozó tulajdonos, aki párjával együtt viszi a helyet.A fiatalember elmondta, rengeteg előkészületet igényelt az üzlet megnyitása, de remélik, hogy megtérül a befektetett munka. A tészta receptjét másfél hónap alatt sikerült tökéletesíteniük. – Bonyolultabb a bagel, mint más pékáru, mert nehéz a megfelelő hozzávalók és a főzés-sütés arányának megállapítása – mondta a tulajdonos. A vendéglátásban tapasztalható munkaerőhiányról szólva úgy fogalmazott, a lehetőségekhez képest sikerült megtalálniuk a megfelelő embereket.A népszerű budapesti Zing Burger május 29-én az Aradi vértanúk terén nyitotta meg első vidéki üzletét. A bódé előtt hétfő délben folyamatosan állt a sor. A szegedi egység vezetője, Nemcsák Valter és két társa Budapestről érkezett Szegedre. Valter, aki négy és fél éve dolgozik az öt éve alakult cégnél, azt mondta hárman költöztek le Budapestről és számukra küldetés a szegedi Zing felfuttatása. Valter hangsúlyozta, a szegedi nem franchise, hanem saját üzlet. Nem szerették volna teljesen idegenekre bízni az első vidéki Zinget.– A vidéki fesztiválokon sikeresek voltak a kitelepüléseink, ez adta az ötletet, hogy Szegeden is nyissunk egy üzletet. Október végéig itt leszünk, tervben van egy rendes üzlethelyiség, de erről egyelőre nem árulhatok el többet – mondta. Az Aradi vértanúk terén összesen nyolcan dogoznak. A munkaerőhiányra vonatkozó kérdésünkre Valter így válaszolt: – Nem mondanám, hogy soha nem jelent problémát, de megoldjuk házon belül.– Fantasztikus – foglalta össze véleményét a hamburgerről Holló Patrik, aki először az egyik budapesti Zingben kóstolta a cég burgerét. – Első ízlelésre szerelem volt. Tavaly jártam az amerikai Maryland államban, és a Zingé volt az a hamburger, ami a legjobban hasonlított a kinti hamburgerekhez – tette hozzá.