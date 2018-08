Sörünnep és koncertek a rakparton, görögtűz a hídon

A látogatók közel 1000-féle sör közül válogathatnak a rendezvényen, ahol olyan neves zenei előadók szórakoztatják majd a vendégeket, mint az Irie Maffia énekesnője, Sena, a Gypo Circus, a Vastag Tamással kiegészülő Tom White and the Mad Circus és a New Level Empire.



Szombattól vasárnapig a fesztivál részeként Erdei „Madár" Zsoltnak, a Magyar Ökölvívó-szakszövetség elnökének és Kovács Máriának, a női ökölvívó-válogatott szövetségi kapitányának védnöksége alatt szintén a rakparton rendezik meg a II. Fesztivál Kupa outdoor ökölvívógálát öt ország részvételével. A hosszú hétvégére időzített rendezvény zárónapján együtt ünnepelheti Szeged városa az államalapítás ünnepét. Augusztus 20-án 20.45-től zárják le a rendőrök a Belvárosi hidat, 21 órakor pedig elkezdik fellőni a tűzijáték rakétáit a Partfürdőről. A 15 perces pirotechnikai műsort külön erre az alkalomra komponált zenék kísérik majd. A tűzijáték része a tiszavirágzást szimbolizáló, a vízről felpattanó fényjáték is. A különböző látványelemeket produkáló rakéták akár 150-200 méteres magasságba is felrepülnek, záróakkordként 100 méter hosszan a Belvárosi hídról görögtűz hullik majd a Tisza habjaiba.



A fesztivál építési munkái miatt már tegnap este 6-tól parkolási tilalom lépett életbe a rakparton, ma reggel 9-től pedig le is zárják az utat, amelyet a tervek szerint legközelebb kedden reggel 7 órától vehetnek majd igénybe az autósok.