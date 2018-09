Sosem volt még ilyen hosszan hőség

Meteorológus szemmel nézve is furcsa szezonként vonul be a magyarországi klímatörténetbe a 2018-as nyár, Csongrád megyében több településen is – például Derekegyházon – harminckettő, míg Makón és Szegeden huszonnyolc napon át folyamatosan 30 fok felett volt a napközbeni hőmérséklet.



A megyeszékhelyen eddig a leghosszabb ilyen periódus 1994. július 23. és augusztus 11. között volt, mindössze húsz napon keresztül. – Annyira lelassultak a felettünk lévő áramlások, hogy gyakorlatilag áramlásmentes volt az alsó és a felső légkör egyaránt. – magyarázza Tóth Tamás, az Országos Meteorológiai Szolgálat Szegedi Magaslégköri Obszervatóriumának meteorológusa.



– Télen eleve intenzívebbek a szelek, frontok jönnek-mennek, amelyek nagy területet érintenek. Nyáron lassulnak a nagytérségű áramlások, általában zivatarok hoznak lokális csapadékot. Idén nyáron is több alkalommal tapasztaltuk, hogy míg a belváros jócskán kapott csapadékot, addig a Bajai úti állomásunkon alig esett eső, de ennek fordítottjára is volt példa.



A lelassuló légkör mellett a tartós hőséget az is okozta, hogy egészen augusztus 25-ig – amikor 10 fokot zuhant egy nap alatt a hőmérséklet – nem volt határozott front. Gyenge vagy érintőleges frontban talán volt részünk, de az erős, markáns hidegfront hónapokig hiányzott. Ez szinte példa nélküli – mondta a meteorológus. A hőmérsékleti csúcs nem dőlt meg A szakember azt mondja, abszolút értelemben vett hőmérsékleti csúcs nem dőlt meg, 35 fok volt a legmagasabb hőmérséklet, amit mértek. – Ez kiemelkedően alacsony, ha a teljes nyarat nézzük, hiszen mindig szokott lenni egy-egy kiugró nap, bár Szegeden még nem volt 40 fok a maximum hőmérséklet.



Az eddigi rekordot – 39,8 fokot – 2007-ben mértük. Az elmúlt években 36 és 39 fok között volt a jellemző maximum, de most erre sem volt példa, szokatlanul alacsonyan maradt a hőmérő higanyszála. Ezzel ellentétben azonban rendkívül hosszú hőségperiódust figyeltünk meg, huszonnyolc egymást követő napon sosem volt még 30 fok felett a napközbeni hőmérséklet Szegeden és környékén sem, ez már komoly rekordnak számít.



Szintén különleges, hogy a megyeszékhelyen egy naptári hónapban sosem volt még annyi hőségnap, mint most, a nyár utolsó hónapjában. 1992 augusztusában 26 volt a legtöbb eddig, most 27-et állítottunk be – emeli ki Tóth Tamás.



A meteorológustól megtudtuk, a nappalok mellett az éjszakák is meglepetést okoztak, hiszen Szeged belvárosa és a külterületek között derült, szélcsendes éjszakákon elég nagy hőmérsékleti különbség szokott lenni, akár 5-6 Celsius-fok is. Idén augusztusban azonban a levegő magas nedvességtartalmának hatására kisebb volt az eltérés a pusztában, illetve a Szegeden mért fokok között. Ennyi trópusi éjszaka még nem volt – Naptári hónapban ennyi trópusi éjszaka még nem volt Szeged külterületén. A hónap elején például zsinórban három éjjelen is 20 fok felett maradt a hőmérséklet. A belvárosban ez annyira nem meglepő, de a határban jelentős, sok feltétel együttállása szükséges hozzá. Utoljára az 50-es évek elején volt hasonlóan magas szám, de hat ilyen estére egy hónapon belül nem volt még példa. Ráadásul a nedves levegővel párosuló meleg az emberi szervezetet is jobban megterhelte – osztja meg a legfőbb érdekességeket. Csapadékban sem volt hiány Tóth Tamás tájékoztatása szerint mindamellett, hogy hosszú hőségperiódust figyeltek meg, csapadékban sem volt hiány, júniusban például az ilyenkor megszokottnál körülbelül harminc százalékkal esett több csapadék országos átlagban. Sőt, Szegeden a duplája volt az évszak első hónapjában mért eső – 144 milliméter hullott összesen –, ami szintén kiemelkedő.



Ezt a napról napra kialakuló zivatarok okozták. Azt mondja, a július átlagos csapadékmennyiséget hozott, viszont az augusztus már jóval az átlag alatt teljesített, a csapadék mértéke nagyjából a fele volt a megszokottnak.