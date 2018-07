Sóterápiára mehetnek a júliusi véradók - galéria

Nyáron is szükség van vérre, azonban a szabadságolások, nyaralások miatt megcsappan a segítő kezek száma, ezért döntött úgy a Szegedi Regionális Vérellátó Központ, hogy tematikus véradást hirdet ebben a hónapban. Első alkalom a csütörtöki volt, melyen az Indiso Sóklinika dolgozói is részt vettek, a júliusi véradóknak pedig kedvezményes kuponokat vittek, melyeket egy-egy sóterápián válthatnak majd be a nemes szándékú segítők.