Sötétbe borult Gyuri kocsmája Bordányban - ˝Agyrém ez az áramszünet˝

– A faluházban szabadnap van, a falunap után takarítanak, de porszívózniuk nem kell – mondta Tanács Gábor, Bordány polgármestere. A településen kedden napközben, ha akartak, sem tudtak volna porszívózni, mert 8 és 16 óra között idén már negyedik alkalommal ismét nem volt áram.Bordány a kiskundorozsmai alállomástól 20 kV-os feszültségszinten kap villamosenergia-ellátást a DÉMÁSZ-tól. Ezt újítják föl a „szolgáltatás minőségének javítása érdekében".– Az önkormányzatnál sincs ügyfélfogadás, mi sem jöttünk volna, de pont ma jöttek ellenőrizni a Magyar Államkincstártól. Kinyomtatni sem tudunk nekik semmit – tárta szét a kezét a település első embere.Frányó Ildikó háziorvos visszatért a régi, jól bevált módszerhez, a tollhoz és papírhoz. – Kézzel írok fel mindent, majd utólag felviszem a számítógépbe – mondta.A polgármesteri hivatal melletti posta udvarán hangosan zúgott az aggregátor. A főutca csendjét is felverte az áramfejlesztők zaja. – Édesapám az építőiparban dolgozik, neki kell, hogy legyen aggregátora. Csak a fagyis hűtő és a lottózó terminálja megy – mutatta a hátsó udvarról az üzletbe kígyózó kábeleket Miksi Brigitta, a Kossuth utcai italbolt alkalmazottja, aki a legjobban a légkondicionáló hiányát fájlalta. A közeli Berkenye cukrászda ki sem nyitott. Valószínűleg egy vagyonba került volna áramfejlesztővel hűteni a fagylaltot.Nagy csönd és sötétség fogadta az út túloldalán lévő Gyuri kocsmája vendégeit. A tévé feketén sötétlett, csak egy vendég üldögélt a fröccse mellett kifelé bámulva. – Kevés vendéggel ki lehet bírni. A kávéfőző gép se megy, a pénztárgépet szervizelik. Nyugtát adok, mint régen, és itt van kéznél a számológép is – mutatta Lajos Ágnes, a kocsma alkalmazottja.– Sehogy se bírjuk, már tökre elegem van. Ez már a negyedik alkalom, de mit tudok csinálni, dolgozni kell – méltatlankodott Nagyapáti Károlyné, a Vadgesztenye étterem vezetője. Áramszünet alatt korábban a szomszédos boltból kért kölcsön áramot, de mint fogalmazott, az olyan blama volt, hogy inkább vett egy aggregátort 500 ezer forintért. – 4-500 személyre főzünk, villany nélkül nagyon nehéz. Hiába gázzal főzünk, a vezérlés elektromos. Tök sötét van a konyhában is, így nem lehet dolgozni, agyrém ez az áramszünet – tette hozzá Nagyapátiné, aki nem győzött elnézést kérni az egyre türelmetlenebb vendégektől, akik a szokásosnál hosszabban kényszerültek várakozni.Türelmesen viselte az áramszünetet Szalai Antal, a helyi nyugdíjasklub vezetője és felesége. – Különösebben nem okoz gondot. A fejlesztés ezzel jár. Jobban zavart, amikor este meccs közben ment el az áram. Ezt legalább lehet tervezni – magyarázta. A hűtőszekrényben lévő élelmiszerek miatt sem aggódott. Azt mondta, a hűtőknek 24 órán át tartaniuk kell a hideget.