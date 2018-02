Speier Dávid 22 éve dolgozik a UIP-Duna Film filmforgalmazónál - Szegedről indult az ország legjobb szinkronosa

A Szegeden végzett fordító, Speier Dávid épp a kerti törpékről szóló Sherlock Gnomes című animációs filmen dolgozik. Fotó: Speier Dávid

– Mindig is érdekelt az angol nyelv. Nevelőapám nagyon jó angoltanár volt, a gimnáziumban pedig kiváló magyartanárom volt, így jött, hogy magyar–angol szakra jelentkezzek Szegedre, mert Budapesten magas volt a pontszám – idézte fel első szegedi élményeit a budapesti Speier Dávid. A most 48 éves szakember az egyetem befejezése, 1996 óta a UIP-Duna Film nevű forgalmazó cégnek dolgozik. Nemcsak házi fordítója az egyik legnagyobb magyar filmforgalmazónak, hanem a kreatív dolgokkal is foglalkozik, a filmcímeket, szlogeneket és az úgynevezett sajtókönyveket is ő fordítja.

Zenekaruk is volt Szegeden

Bulik mellett szemináriumok

Háromórás gengszterfilm

Helybe hívták Los Angelesbe

Speier hat évig élt Szegeden 1990 és 1996 között, kellemes emlékeket őriz a városról. Az egyetemi évei alatt zenekaruk is volt, az eFeMeR, amelyről a tavaly áprilisban elhunyt Szurdi Zsolt, a Szeged Városi Rock Klub, valamint a Gőzerő zenekar alapítója is elismerően beszélt. A szegedi zenei élet ikonikus alakjáról három éve írtunk, akkor így nyilatkozott: „a legendás eFeMeR zenekar is játszott nálunk, egy itt tanuló amerikai dobosuk volt. Négyszázvalahány jegyet adtunk el a koncertjükre, az volt a csúcs a régi helyünkön" (2015. október 24.: Gőzerővel nyomja a rockot Szurdi Zsolt). A zenekarról korábban is írtunk lapunkban. 1996-ban az akkor éppen Pepsi Szigetnek nevezett rendezvényen a közönség szavazatainak köszönhetően ők lettek a fesztivál legjobb zenekara (1996. szeptember 7.: A Diáksziget legjobb zenekara).A muzsikálás mellett az akkor még egyetemista fiatalember szorgalmasan látogatta az órákat, fordítói és műfordítói szemináriumokra járt az egyetemen.– Szegeden mindig jobb idő volt, mint Budapesten, és a hangulat is jobb volt. Emberibb léptékű város Budapesthez képest. Nem tudtam olyan messze elmenni bulizni, hogy utána hajnalban 40 percnél hosszabb sétával ne érjek haza. Életem legjobb Kispál-koncertjén az IH-ban voltam. Imádtam a szabadtéri rendezvényeket, például a hídi vásárt – sorolta az emlékeit.A munkáját is szinte filmbe illően szerezte. – Egyetemistaként nem tudtam, mi szeretnék lenni, aztán egyszer csak bevillant a felismerés, hogy a filmeket és az angolt is kiskorom óta imádom. Negyedév táján beugrott, hogy filmeket kéne fordítani. Amikor otthon ezt így előadtam, a legkisebb húgom, aki akkor gimnazista volt, azt mondta, az egyik osztálytársának az édesapja a UIP vezetője, majd ő szól neki. Mondtam, persze, de ez sajnos nem így működik. De végül így ment. Behívott a UIP akkori igazgatója, elmondtam neki, mit szeretnék. Először sajtókönyveket fordítottam, egyetemre jártam. (A sajtókönyvek a filmről szóló adatokat, a film történetét, háttér-információkat tartalmaznak, amit a sajtónak küldenek el – a szerk.) Elégedettek voltak velem, később segítettem filmcímek, szlogenek kitalálásában. A kreatív anyagok után egyszer rákérdeztem, hogy filmet fordíthatok-e. Ennyi – mesélte Dávid.Az első felirata a Bilko főtörzs (1996) volt Steve Martinnal, az első szinkronja pedig Martin Scorsese háromórás gengszterfilmje, a mára klasszikussá vált Casino. Dávid elmondta, egy átlagos film fordítása 8-10 nap, „ha nem nagyon dumás, hanem autós üldözéses", de van, amin két hetet dolgozik. A Casino szinkronját egy hónapig írta. A szakmai műhelytitkokról szólva elmondta, a filmcímekkel kapcsolatban a nagy amerikai filmstúdiók elvárása, hogy lehetőleg legyen szó szerinti fordítás, ami sokszor lehetetlen. Ha nem megy, akkor meg kell indokolni, miért nem.– Akkor írok nekik 5-10 változatot, és megpróbáljuk kint elfogadtatni. A szinkronnál megírom a szöveget, majd az úgynevezett besoroló vetítésen, ahol ott van a szinkronrendező, a forgalmazó, általában a hangmérnök is, ráolvasom a szöveget a filmre. Ilyenkor a szinkronrendező vagy a forgalmazó még beleszól, hogy ez így vagy úgy nem jó, nem így kéne, és akkor alakítgatunk rajta. A szájmozgás, a nyelvek különbözősége miatt muszáj dramatizálni is, át kell írni sok dolgot. A legsötétebb óra című, Churchillről szóló angol életrajzi drámán dolgoztam nemrég, ott sokat vitatkoztam a szinkronrendezővel – magyarázta.Dávid azt is elmesélte, hogy amikor a szinkronizálásra kiadott kópiák kalózmásolatai kikerültek a torrentoldalakra, védekezésül azt találták ki a stúdiók, hogy a beszélő fejeken kívül minden fekete volt. – A King Kongon úgy dolgoztam, hogy annyit láttam, mentek a kis karikák, a beszélő fejek, ami irgalmatlan idegesítő volt – tette hozzá. De az is előfordult, hogy kivitték Los Angelesbe, hogy helyben fordítsa az egyik Tom Cruise-filmet, mert a sztár nagyon aggódott, hogy az a film is kiszivárog.A szinkron és a felirat különbözőségéről szólva elmondta, a kettő soha nem lehet ugyanaz. A felirat terjedelemben korlátozott, óhatatlanul rövidíteni kell. Feliratnál hallják a nézők az angolt, egy részük érti is, ezért ott már olyan nagyot nem lehet csalni, mint a szinkronnál. A legnehezebb munkája a 2008-as romantikus musical, a Mamma Mia! közel 20 ABBA-dalának a lefordítása volt. – Úgy írtam meg, hogy a magyar ráénekelhető legyen az angol eredetire, de végül valamiért mégsem ez került rá a DVD-re – mondta.