Spergel Annát választották az év bábszínészének

A 14 darabot több mint 13 ezer néző látta, a bábszínházban játszott összesen 214 előadáson közel 16 ezer 500 látogató fordult meg. Az igazgató szerint a gyerekközönség a legkönnyebben szervezhető, bár ezen a kis piacon több kulturális intézmény is igyekszik minél nagyobb nézőszámot elérni. A bábszínház a következő évadtól a csecsemőszínházi darabok számát igyekszik növelni, valamint minél változatosabb műsort állítanak össze annak érdekében, hogy több gyereket hozzanak el a falaik közé. Erre jó lehetőségnek bizonyult az idén nyolcadik alkalommal megrendezett bábfesztivál, ahol sok család teljes előadás-sorozatokat nézett végig.



Az évadzáró ülésen az önkormányzat képviseletében Antal Anikó adta át a díjat Spergel Annának, akit az év bábszínészének válaszottak. A társulat az őszi bemutatóra, a Tücsök és a hangyára készül, melynek a próbáiba a két nyílt napon, június 22-én és augusztus 22-én bepillanthatnak az érdeklődők. Vendégszerepelnek a miskolci Bartók+ Operafesztiválon június 25-én, a fertődi Esterházy-kastélyban szeptember elején. A nyílt napok és a június 24-e és 25-e közötti vadasparki bábkiállítás segítheti a családokat megszólítását; Antal Anikó szerint sokat jelent, ha a bábszínház közeledik hozzájuk, kitelepül vagy kinyitja még jobban a kapuit. Roboz István önkormányzati csoportvezető fontos missziónak tartja Kiss Ágnes UN-DEAD című vendégelőadását, mely a felnőtt közönséget tudja megszólítani. Felhívta a figyelmet arra is: a kiemelt minősítésük megtartásához a művészek legalább 60 százalékának felsőfokú szakirányú szakképzéssel kell rendelkeznie. A következő évadban figyelmet kell erre fordítani, különben a hatályos jogszabály szerint elvesztik a minősítést és a vele járó állami támogatást is.